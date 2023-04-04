Врач Козловская: соблюдение пяти условий помогает похудеть после 40 лет

Тем, кто хочет похудеть, врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская, советует упорядочить определенные аспекты своего образа жизни.Когда мы становимся старше, оставаться стройным и подтянутым становится гораздо труднее – на это влияют разные изменения в работе организма, например, происходящее замедление метаболизма. В то же время медики констатируют: успешно похудеть после 40 лет вполне возможно, это не является чем-то недостижимым. Гастроэнтеролог Лилия Козловская рассказала , что похудению после 40 лет способствует соблюдение определенных условий.Сократить потребление углеводов. Свести к минимуму или исключить из рациона следует так называемые простые углеводы – в первую очередь, добавленный сахар и белую пшеничную муку. Медик рекомендует избавляться от перекусов в вид чая с чем-то сладким, контролировать потребление хлебобулочных изделий, не употреблять углеводы вечером и на пустой желудок.Есть больше некрахмалистых овощей. Овощи продлевают чувство сытости, улучшают естественную регуляцию уровня сахара и инсулина в крови, поддерживают здоровое пищеварение.«Сочетайте овощи с нежирным белка, хорошим жиром и небольшой порцией сложных углеводов в виде цельнозерновых круп или макарон», - поделилась Лилия Козловская.Меньше алкоголя! Врач предупреждает: алкоголь ослабляет контроль и стимулирует аппетит, побуждая съедать больше чем нужно. Вдобавок он увеличивает накопление жира на животе.Уменьшать стресс. Под влиянием гормонов стресса выходят из строя механизмы регуляции аппетита – люди едят больше, даже не замечая этого.«Один из лучших способов снижать воздействие стресса – это пешие прогулки и физические упражнения», - подсказала врач.Достаточно спать. Многие исследования подтверждают связь недосыпа с увеличением жировой ткани в теле и болезненным голодом, ведущим к перееданию. Медик рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно время вечером и утром, избегать кофеина во второй половине дня и отказываться от гаджетов в поздние вечерние часы.