Нутрициолог Суворова призвала заменить БАДы с витамином С на овощи и фрукты

Витамин С – важный элемент для организма человека. Сегодня существует огромное количество вариантов потребления этого витамина. В интервью для «Слово и Дело» нутрициолог Алевтина Суворова рассказала, следует ли дополнить свой рацион БАДами или достаточно тех продуктов, которые мы потребляем практически ежедневно.Специалист отмечает, что витамин С принимает участие во многих процессах в нашей жизни. Он задействован в образовании соединительной ткани, улучшает работу иммунной системы и помогает усваиванию питательных элементов. Другими словами, всячески поддерживает молодость и здоровье человека.При этом, говорит Суворова, БАДы пить совсем не обязательно. Ведь среднесуточная норма этого витамина для мужчин – 100-110 мг, а для женщин – всего 80-90 миллиграммов. А эти цифры вполне можно найти в потребляемых продуктах. К примеру, всего в одном апельсине находится около 70мг витамина. Также найти его можно в зелени и многих других овощах.