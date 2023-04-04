Диетолог Белоусова: отказ от еды после 6 часов вечера вреден для мозга

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, слишком продолжительные перерывы между едой чреваты негативными последствиями для здоровья.Диетолог Белоусова назвала вредным стремление отказываться от пищи после 6 часов вечера. В интервью специалист заявила, что человеческий организм «запрограммирован» на регулярное получение еды, и слишком долгое отсутствие пищи является для него стрессом.«Когда организм не получает пищу более 12 часов, страдает головной мозг», - отметила эксперт.Анна Белоусова уточнила, что слишком большие перерывы между принятием пищи способствуют очень резким колебаниям уровня глюкозы, который может сильно понижаться из-за долгого отсутствия еды. Между тем, именно глюкоза является главным питательным компонентом для головного мозга.«Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия», - предупредила специалист.Диетолог посоветовала не подвергать организм 12-часовому воздержанию от пищи. В то же время, добавила Белоусова, еда вечером не должна быть плотной и тяжелой – лучше всего есть белковые продукты, которые без проблем усваиваются пищеварительной системой.