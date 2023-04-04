Как справиться с послеотпускным синдромом

После отпуска человеку бывает трудно вернуться в рабочий ритм, обычно процесс адаптации занимает несколько дней, однако его можно ускоритьПо его словам, первые дни после отпуска напоминают процесс акклиматизации в другой стране. В это время не стоит сразу брать большие нагрузки, правильнее будет узнать от коллег последние новости и включаться в работу постепенно.При этом адаптацию можно ускорить, если начать готовиться заранее, например попытаться вернуть режим сна и настроиться психологически. Перед завершением отпуска полезным будет выделить для себя положительные стороны работы, это может быть хороший коллектив, кафе с вкусной едой поблизости и, собственно, сама зарплата.Как объясняет Спинка, это напоминает завершение каникул в детстве, когда в школу идти не хочется, но по друзьям скучаешь.Также специалист советует выходить из отпуска не в начале, а в середине недели. Тогда получится успеть и в работу включиться, и не сильно устать.