Кардиолог Кореневич объяснила, что помогает очистить сосуды от бляшек

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Надлежащее питание, достаточный отдых, физическая активность способствуют очищения сосудов от холестериновых бляшек, – об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.Врач констатировала: накопление бляшек в кровеносных сосудах отражает развитие атеросклероза, лишающего человека здоровья и шансов прожить долгую жизнь.«Атеросклероз называют тихим убийцей, потому что он никак не беспокоит человека, но все время прогрессирует Появляющиеся в сосудах бляшки провоцируют преждевременное старение, увядание, потерю здоровья», -предупредила кардиолог Кореневич в телеграм-канале.Медик рассказала, что одним из важнейших условий для очищения сосудов от холестериновых отложений является кардиопитание. В частности, нужно употреблять достаточно омега-3 жирных кислот. Обычно их источником называют жирную морскую рыбу, оливковое масло. Анна Кореневич уточнила, что на российских торговых полках можно найти масла не менее эффективные, но более доступные по цене.«Одними из самых полезных для сосудов продуктов являются конопляное и льняное масла».Кардиолог отметила, что эти масла содержат значительно больше омега-3 жирных кислот, чем оливковое масло.Что еще важно для очищения сосудов от холестериновых бляшек?Регулярная физическая активность (минимум 3-4 раз в неделю).Отдых и сон в достаточном объеме (при нарушениях сна возрастают риски атеросклероза и тромбоза).Анна Кореневич подчеркнула: в случае атеросклероза важно выявлять причины патологии и устранять их. В противном случае попытки очищать артерии и сосуды будут малоэффективными