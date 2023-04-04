Что такое киста и почему она возникает

Диагноз "киста" довольно часто звучит в медицинской практике. Что это такое, почему она возникает и можно ли предотвратить ее образование?По словам врача-терапевта Анастасии Тимощенко, кисты, как правило, являются доброкачественными. Это образование, представляющее собой полость, отделенную от окружающих тканей капсулой, заполненной жидкостным компонентом. Кисты могут появляться во многих органах, но чаще всего в коже, яичниках, молочных железах и почках.Если говорить о причинах возникновения кист, каждое новообразование имеет собственные провоцирующие факторы, которые зависят от его вида и локализации. Наиболее распространенными являются кисты следующей локализации:КожаКак правило, встречаются два типа кист: эпидермоидные и сальные кисты. Обе обычно проявляются в виде комков телесного цвета или беловато-желтого цвета с гладкой поверхностью. Эпидермоидные кисты образуются, когда поверхностные клетки кожи перемещаются глубже в кожу и размножаются. Эти клетки образуют стенку кисты и выделяют мягкое желтоватое вещество, называемое кератином, которое заполняет кисту.Сальные кисты образуются внутри желез, которые выделяют маслянистое вещество, называемое кожным салом. При затруднении оттока отделяемого из железы она может превращаться в полость, заполненную густым веществом. Распространенные места включают заднюю часть шеи, верхнюю часть спины и кожу головы.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»ЗапястьяКисты ганглиев развиваются в виде эластичных или мягких опухолей, обычно в ответ на незначительную травму, которая вызывает скопление избыточной суставной жидкости в мешковидной структуре рядом с суставом. Ганглиозные кисты также могут возникать на пальцах рук или ног.КолениКиста Бейкера — это полость с суставной жидкостью, которая образуется на сгибательной поверхности коленного сустава. Из-за своего расположения эта киста может вызывать ощущение отечности и ограничивать подвижность в коленном суставе. У большинства людей кисты Бейкера связаны с артритом или травмой колена.ЯичникиФункциональная киста яичника возникает в том случае, если фолликул в период овуляции «не выпустил» яйцеклетку, то есть не овулировал. Эти кисты не представляют опасности и обычно исчезают через два-три месяца. Киста желтого тела или лютеиновая киста, достаточно часто может возникать после прошедшей овуляции.Молочные железыКистозные образования молочных желез могут быть проявлением такого состояния, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, данные кисты абсолютно доброкачественные.Преддверие влагалищаКисты Бартолиниевой железы могут возникать при нарушении оттока отделяемого железы или ее воспалении.Шейка маткиКисты Наботовых желез развиваются при закупорке желез шейки матки и их расширении.ПочкиПростые кисты почек – наиболее распространенные доброкачественные образования, не влияющие на работу почек и, как правило, не требующие специфического лечения. Однако образование множественных кист почек может быть проявлением такого заболевания, как поликистозная болезнь, характеризующаяся еще и образованием кист в печени с развитием почечной недостаточности и снижением ее функции.Кисты являются достаточно распространенными доброкачественными образованиями. Часто наличие кисты несет бессимптомный характер. В некоторых случаях кисты могут рассасываться бесследно, например, как функциональная киста яичника. В случае, если киста сопровождается симптомами, нарушает работу органа, где она расположена, может потребоваться лечение, в том числе оперативное. В случае наследственных заболеваний, таких, как поликистозная болезнь, наличие кисты требует постоянной оценки функции почек и печени.Предотвратить образование кист невозможно, так как механизмы их образования в разных случаях отличаются. Тактика наблюдения и лечения обсуждается с лечащим врачом в зависимости от наличия симптомов и размеров образования.