«Проснулся и не могу уснуть»: сомнолог Бузунов назвал частую причину ранних пробуждений ночью

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

«Проснулся под утро и больше не могу уснуть, причем не важно, во сколько часов лег спать накануне». Такую жалобу нередко можно услышать от людей, которых мучит бессонница. Почему так происходит, объясняет врач.Причины бессонницы, как, собственно, и сами проблемы со сном, бывают разные. Например, часто люди жалуются на то, что не могут долго заснуть, а уж если у них это получилось, то спят до утра как убитые.Бывает и обратная ситуация: вроде бы человек вечером быстро заснул, но уже в 3-4 часа утра проснулся и дальше не смог сомкнуть глаз. Одной из частых причин таких ранних пробуждений с невозможностью повторного засыпания врачи называют депрессию, причем других симптомов расстройства может еще и не наблюдаться. По словам сомнолога Романа Бузунова, ее выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы.«Это весьма характерная ситуация развития тревожно-депрессивного состояния — когда сначала появляются тревога, стрессы, которые мешают заснуть. И если стрессы продолжаются — присоединяется депрессивный компонент или вообще развивается депрессия. А у нее очень специфический симптом — ранние пробуждения. У человека спустя 3-4 часа после засыпания включается мозг и начинается сложный мыслительный процесс, который не остановить. А под утро и спать захотелось, но уже пора вставать», — рассказал Роман Бузунов в своем телеграм-канале.Если вы стали замечать такие проблемы со сном у себя, сомнолог советует не медлить и обратиться к врачу-специалисту. Он поможет оценить причину депрессивного состояния и назначит необходимое лечение. В таких случаях врачи используют когнитивно-поведенческую терапию, техники повышения стрессоустойчивости, медикаментозную терапию, включая антидепрессанты.О ранних пробуждениях как о характерном симптоме эндогенной депрессии говорила и Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева. Эндогенные депрессии связаны с химическим сбоем в головном мозге — из-за него в организме снижается уровень основных нейромедиаторов, чаще серотонина. По словам врача, именно в предутренние часы самый низкий уровень серотонина в организме, а при депрессии он ниже обычного минимума. Такой спад как раз и «выбрасывает» из сна, будит.Помимо нарушений сна врач называла и другие симптомы классической депрессии.Сниженное настроение. По словам врача, если у плохого настроения нет конкретной причины и оно снижено в течение двух недель, большую часть дней в неделю и большую часть дня, то это повод как можно быстрее обратиться к врачу.Затрудненное мышление.Снижение активности, нежелание что-либо делать — например, вставать утром с кровати, готовить, общаться.Изменение аппетита. Он может как снижаться, так и, наоборот, повышаться.Изменение массы тела. Иногда потеря веса может быть весьма ощутимой — до 10-15 кг.Кроме начинающейся депрессии существуют и другие причины ранних пробуждений. По словам врача-невролога Елены Шендеровой, пробуждать вас среди ночи могут банальные причины — физическое либо психоэмоциональное переутомление. Проблемы со сном и частые пробуждения возможны также при органическом поражении головного мозга и при различных соматических заболеваниях. Вполне объяснимо, что будет страдать сон, если болят колени или крутит живот.