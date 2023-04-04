«Проснулся и не могу уснуть»: сомнолог Бузунов назвал частую причину ранних пробуждений ночью
Причины бессонницы, как, собственно, и сами проблемы со сном, бывают разные. Например, часто люди жалуются на то, что не могут долго заснуть, а уж если у них это получилось, то спят до утра как убитые.
Бывает и обратная ситуация: вроде бы человек вечером быстро заснул, но уже в 3-4 часа утра проснулся и дальше не смог сомкнуть глаз. Одной из частых причин таких ранних пробуждений с невозможностью повторного засыпания врачи называют депрессию, причем других симптомов расстройства может еще и не наблюдаться. По словам сомнолога Романа Бузунова, ее выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы.
«Это весьма характерная ситуация развития тревожно-депрессивного состояния — когда сначала появляются тревога, стрессы, которые мешают заснуть. И если стрессы продолжаются — присоединяется депрессивный компонент или вообще развивается депрессия. А у нее очень специфический симптом — ранние пробуждения. У человека спустя 3-4 часа после засыпания включается мозг и начинается сложный мыслительный процесс, который не остановить. А под утро и спать захотелось, но уже пора вставать», — рассказал Роман Бузунов в своем телеграм-канале.
Если вы стали замечать такие проблемы со сном у себя, сомнолог советует не медлить и обратиться к врачу-специалисту. Он поможет оценить причину депрессивного состояния и назначит необходимое лечение. В таких случаях врачи используют когнитивно-поведенческую терапию, техники повышения стрессоустойчивости, медикаментозную терапию, включая антидепрессанты.
О ранних пробуждениях как о характерном симптоме эндогенной депрессии говорила и Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева. Эндогенные депрессии связаны с химическим сбоем в головном мозге — из-за него в организме снижается уровень основных нейромедиаторов, чаще серотонина. По словам врача, именно в предутренние часы самый низкий уровень серотонина в организме, а при депрессии он ниже обычного минимума. Такой спад как раз и «выбрасывает» из сна, будит.
Помимо нарушений сна врач называла и другие симптомы классической депрессии.
Сниженное настроение. По словам врача, если у плохого настроения нет конкретной причины и оно снижено в течение двух недель, большую часть дней в неделю и большую часть дня, то это повод как можно быстрее обратиться к врачу.
Затрудненное мышление.
Снижение активности, нежелание что-либо делать — например, вставать утром с кровати, готовить, общаться.
Изменение аппетита. Он может как снижаться, так и, наоборот, повышаться.
Изменение массы тела. Иногда потеря веса может быть весьма ощутимой — до 10-15 кг.
Кроме начинающейся депрессии существуют и другие причины ранних пробуждений. По словам врача-невролога Елены Шендеровой, пробуждать вас среди ночи могут банальные причины — физическое либо психоэмоциональное переутомление. Проблемы со сном и частые пробуждения возможны также при органическом поражении головного мозга и при различных соматических заболеваниях. Вполне объяснимо, что будет страдать сон, если болят колени или крутит живот.
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Добавил belyash в категорию Разное
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