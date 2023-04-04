Врач Захарова: всего 1 киви на ночь улучшит ваш сон за 4 недели

Употребление киви за час до сна может помочь улучшить качество сна.Независимо от того, пытаетесь ли вы уснуть какое-то время или часы, идущие вперед, мешали вашей рутине, важность качественного сна абсолютно бесспорна. Недостаток сна может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, включая диабет , слабоумие и сердечные приступы. К счастью, небольшой фрукт может улучшить ваш сон.Киви со сладким, но терпким вкусом предлагает больше, чем приятную на вкус закуску.Наполненные антиоксидантами и витаминами, маленькие плоды могут помочь улучшить различные аспекты сна. Киви уже много лет присутствует в ритуалах сна многих людей, и наука подтверждает ценность киви как снотворного.«Исследования показали, что киви может помочь улучшить качество сна, время сна и эффективность сна после месяца регулярного употребления киви перед сном. Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота, которая является витамином группы В, который может помочь в лечении нарушений сна, а также помочь восстановить режим сна», - говорит семейный врач Татьяна ЗахароваИсследовательская группа решила проверить пищевой профиль киви, взяв за основу 24 человека в возрасте от 20 до 55 лет. Участникам было предложено употреблять два киви «за час» перед сном каждую ночь в течение четырех «недель». После четырех недель этого добавления участники сообщили о меньшем времени бодрствования, более продолжительном сне и лучшей эффективности сна.