Проблемы со щитовидкой или усталость? 3 симптома, которые помогут отличить одно от другого

Весной обостряются многие патологии, в том числе и проблемы с щитовидкой. Как понять, что у вас гипотиреоз, а не похожая на него болезнь? Объясняет эндокринолог Павлова.Щитовидная железа, или, как мы привыкли ее называть, щитовидка, — это симметричный орган, который состоит из двух долей и перешейка. Если у человека нет никаких проблем со щитовидкой, то она весит от 20 до 65 граммов. Когда орган меняет свой размер — например, сильно увеличивается, то это уже тревожный звоночек. Исключение — подростки и беременные. У них щитовидная железа может стать больше из-за гормональной перестройки в организме.«У меня есть друг, который вел себя как человек уставший, выгоревший, недовольный собой и другими. Всем казалось, что ему нужен психолог или психотерапевт. В итоге выяснилось, что у парня гипотиреоз — болезнь щитовидной железы. После обследования ему назначили заместительную терапию (одна таблетка натощак), и теперь он вновь стал собой — жизнерадостным, общительным, полным сил», — рассказывает врач.И проблемы со щитовидной железой, и дефицит нужных микро- и макроэлементов могут проявляться следующими симптомами:пострадавшие ничего не хотят, они очень апатичны, всегда уставшие и мало двигаются;сухая, блеклая кожа с чуть желтоватым оттенком;есть ощущение одутловатости (пастозности) кожи и всего лица, такой вид также бывает, если на ночь переел соленого;из-за отечности кожи, в том числе и вокруг глаз, веки выглядят набухшими, а глаза заплывшими;локти становятся сухими с белым налетом;волосы тусклые, ломкие, сильно выпадают;иногда даже язык становится отечным, у некоторых возникает ощущение, что он не помещается во рту; есть отчетливые отпечатки зубов на боковых поверхностях;стул стал нерегулярным, с периодичностью даже не каждые два дня.«Как видите, подобные симптомы возможны при множестве заболеваний, например при железодефицитной анемии. Также многие из них бывают у людей после тяжелых ОРВИ или из-за строгой диеты. И, конечно, после зимы: сухость кожи возможна из-за включенных батарей, сухие локти — из-за неудобной одежды, — объясняет Зухра Павлова.Однако при гипотериозе (да и при любых других проблемах с железой — гипертиреозе, тиреотоксикозе, тиреоидите подостром) можно выделить несколько особенных признаков:при глотании что-то все время мешает, будто какой-то узел в горле;щитовидная железа увеличивается в объеме так, что она становится заметной и невооруженным глазом;если ощупать шею, то чувствуется припухлость в районе гортани.«Если этот симптом соседствует со всеми перечисленными, значит, однозначно пора к терапевту, чтобы он назначил общий анализ крови, биохимию и анализы на гормоны щитовидной железы. И потом, при необходимости, — к эндокринологу», — заключила врач.Какие продукты разрушают щитовидкуЧаще всего заболевания щитовидной железы вызывают стрессы, экология, токсины, продукты питания. Какую еду можно считать самой опасной?