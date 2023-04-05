Врач Аплетаева назвала запретные продукты для людей с больным сердцем

Врач Марина Аплетаева: некоторые жирные продукты при больном сердце должны полностью исключаться из рациона.Врач Аплетаева рассказала в интервью, что организм людей с болезнями сердца часто страдает от нарушения жирового обмена и повышенного уровня холестерина. Таким пациентам необходимо строго контролировать свое употребление жирных продуктов – в противном случае их проблемы будут только усугубляться. Если в их рационе жирные продукты будут присутствовать без ограничений, последствием этого станут сердечные перегрузки, атеросклероз. Говоря об этом, Марина Аплетаева назвала запретные продукты для людей с больным сердцем.«Нужно полностью исключить или хотя бы ограничить употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров – жирного мяса, свиного сала, бараньего жира, куриной кожи, сливочного масла, сыров, сметаны и сливок», - об этом медик рассказала «Москве 24».Также, добавила специалист, сердечники должны как можно аккуратнее есть соль. Аплетаева напомнила, что содержащийся в соли натрий способствует задержке жидкости, циркулирующей в организме, – это, в свою очередь, повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.«Из положенных пяти граммов (в сутки) желательно уменьшить количество соли как минимум в два раза, а лучше, конечно, исключить», - посоветовала врач.Помимо того, запретные для людей с больным сердцем Аплетаева назвала напитки с сильным тонизирующим действием – например, крепкие чаи, кофе. Употребление таких напитков ведет к учащенному сердцебиению, а сердечникам его нужно избегать: для них может быть опасна любая аритмия.