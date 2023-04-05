Врач перечислила вредные при больном сердце продукты

Правильный подбор продуктов питания крайне важен при заболеваниях сердца. Напомним, что рекомендуют специалисты: что стоит исключить из рациона или свести к минимуму, а что, напротив, поможет сохранить статус-кво, предотвратить ухудшение состояния.Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала изданию Москва24 о том, как следует скорректировать меню, чтобы беречь большое сердце. Первое, на что она обратила внимание, это пища с высоким содержанием насыщенных жиров. Из надо значительно сократить, а от чего-то и отказаться вовсе.Очень осторожными нужно быть при употреблении таких продуктов как свинина, баранина, жирные сорта курицы. Если и готовить курицу, то без кожицы, в которой сосредоточено много жира. Сыр, сметана, сливочное масло — дозированно.Лучше выбирать молочку и мясные изделия с низким содержанием жира. Поскольку жировой обмен при сердечных болезнях и так нарушается, да и уровень холестерина, как правило, повышен. А новые порции жира приведут к закупорке сосудов и новой нагрузке на сердцеСоль тоже вредна: она задерживает воду в организме, а ее избыток снова дает увеличение нагрузки на сердечную мышцу.Кофе и чай, особенно, крепкие, усиливают пульс, изнашивают сердце. Если и пить их, то некрепкие и не чаще раза-двух в день. Лучше воду, морс, соки.А лучшим продуктом для поддержки сердца диетологи считают печень трески с обилием омега-3 жирных кислот, а также наличием меди и витамина РР, полезных для сосудов.