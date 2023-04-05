Нутрициолог Строков назвал 5 лучших продуктов для завтрака, которые снижают холестерин

Некоторые популярные продукты для завтрака могут содержать много насыщенных жиров, что повышает риск повышения уровня холестерина.Хорошо известно, что основной причиной высокого уровня холестерина является диета. В частности, следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, поскольку они вызывают повышение уровня липопротеинов низкой плотности, также известных как «плохой» холестерин.Эти типы жиров можно найти во многих продуктах, которые мы регулярно потребляем, таких как масло, печенье, сыр и мясные полуфабрикаты.По этой причине также следует избегать некоторых видов продуктов для завтрака, таких как сосиски, бекон, выпечка и жирный йогурт.«Если у вас высокий уровень холестерина, важно выбирать продукты для завтрака с низким содержанием насыщенных и трансжиров, которые могут повысить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Пища, богатая растворимой клетчаткой и полиненасыщенными жирами, также может помочь снизить уровень ЛПНП», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Овсяная кашаОвсянка — отличный выбор, потому что она богата растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина."Попробуйте добавить немного свежих фруктов, орехов или корицы для дополнительного аромата".ЯйцаЯйца могут быть частью здорового завтрака для людей с высоким уровнем холестерина. Просто обязательно ограничьте потребление до одного или двух в день и рассмотрите возможность использования яичных белков вместо целых яиц.Греческий йогуртВ греческом йогурте много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте простые или нежирные сорта и добавляйте свежие фрукты и мед для сладостиЦельнозерновой тостПредпочтите цельнозерновой хлеб белому хлебу; он содержит больше клетчатки и может помочь вам чувствовать себя сытым.«Посыпьте тост авокадо, миндальным маслом или нежирным сливочным сыром».СмузиСмузи — отличный способ получить множество питательных веществ за один прием пищи.