Как по отношению к одежде можно заподозрить легкую форму аутизма у взрослых и детей

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Из-за определенных расстройств некоторые люди не могут нормально взаимодействовать с окружающими, уходят в свой мир. Эксперты рассказали, какие привычки могут выдать этот поведенческий диагноз.Аутизм — генетически обусловленное нарушение. Однако его не принято считать заболеванием, говорят врачи. Правильно сказать, что это поведенческий диагноз — расстройство развития, при котором человек испытывает проблемы в социальной коммуникации, в обработке сенсорной информации.И, конечно, люди с аутизмом не имеют ничего общего с теми, у кого есть психические заболевания — шизофрения, биполярное аффективное расстройство. Это заблуждение давно пора оставить в прошлом. С аутизмом работают неврологи, а с психиатрией, что логично, психиатры.У людей с аутизмом особое поведение, которое можно идентифицировать по конкретным признакам. Например, и взрослые, и дети будут всегда предпочитать одиночество обществу, стараться избегать зрительного контакта и станут слишком эмоционально реагировать даже на самые обычные вещи, которые не вписываются в их мироощущение.Помимо этого у них может быть особое отношение к вещам, говорят эксперты организации Ambitious about Autism. У людей с аутизмом встречается особая привязанность к какому-либо предмету или вещи — толстовке, пиджаку, халату.Понять, что это не обычная любовь к кофте или игрушке, можно по следующим признакам:Человек обращается к вещи за утешением: обнимает, надевает ее, когда расстраивается, пугается, переживает. Ему хочется носить ее каждый день, когда особенно трудно. То есть вещь обладает «эффектом утешения».Человеку сложно носить новые вещи, он старательно избегает их появления в гардеробе. То есть надеть красивое платье на свадьбу к подруге — это не приятный момент, а сильнейший стресс.Он не принимает некоторых вещей, которые кажутся ему жутко неудобными и страшными. И речь тут не о тесном платье, в котором трудно дышать любой девушке. Человеку с аутизмом могут не нравиться носки, потому что «они сдавливают ноги», и он ходит босиком. Или же он не принимает желтые свитеры или шапки из шерсти — эти предметы гардероба его почему-то пугают.«У меня есть серая толстовка, которая особенно важна для меня из-за того, что рукава натягиваются на мои руки, чтобы мне было комфортно, и потому, что у нее есть глубокий капюшон, в который можно спрятаться, когда во время путешествия становится слишком шумно», — описывает свое состояние модель, писательница Кристин Макгиннесс. У нее диагностирован аутизм, девушка делится с обществом тем, как она живет и какие эмоции испытывает.Как заподозрить аутизм у ребенкаЛюди с аутизмом могут страдать как от гиперчувствительности (чрезмерной реакции), так и от пониженной чувствительности (недостаточной реакции) на различные внешние стимулы.Вот несколько признаков, по которым можно заподозрить аутизм у ребенка:бегает на цыпочках, кружится на месте;делает ряды из игрушек и разных предметов, машет «крыльями»;на пустом месте издает пронзительные звуки;трясет каким-либо предметом перед глазами. Это распространенная аутичная привычка (повторяющееся действие называется «аутостимуляция», «стимминг», «стим»). Если обычные люди иногда грызут ногти, ковыряются в носу, щелкают ручкой, закручивают волос на пальце, то аутисты делают это практически постоянно;не реагирует на зов, на улыбку (не улыбается в ответ). «Миша, посмотри!» — ребенок не поворачивает голову, не реагирует, словно ему неинтересно.