Врач Сапего: аспирин может стать провокатором самого опасного типа инсульта

Врач-терапевт Георгий Сапего предупредил об опасности бесконтрольного приема антикоагулянтов.Популярный у россиян аспирин относится к антикоагулянтам – препаратам, разжижающим кровь и препятствующим тромбозу. Врач Георгий Сапего рассказал, что такие лекарства обладают репутацией эффективных профилактических средств, когда речь идет о рисках ишемического инсульта. Данный тип инсультов характеризуется прекращением нормального кровоснабжения мозга, возникающим из-за закупорки сосуда тромбом.В то же время врач Сапего отметил: хотя аспирин и используется с целью профилактики ишемического инсульта мозга, его необдуманный прием может провоцировать развитие геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв сосуда с последующим кровоизлиянием. Геморрагический инсульт является самым опасным видом апоплексии мозга из-за высокой вероятности летального исхода.«От аспирина больше шансов получить кровоизлияние в головной мозг, чем дождаться пользы. Но наши люди глотают аспирин по поводу и без. И никого не пугает риск кровоизлияния в головной мозг», - поделился врач в своем блоге на «Дзен».Также, добавил Георгий Сапего, аспирин может стать провокатором разных внутренних кровоизлияний. В частности, желудочных (например, при имеющейся язве).Специалист призвал россиян не принимать этот препарат самостоятельно без предварительного согласования с врачом.