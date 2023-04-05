Появляются в любом возрасте: 6 ранних признаков астмы, которые могут сбить с толку

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Считается, что астма обычно развивается в детстве. На самом деле приступы удушья могут появиться в любом возрасте. И если вовремя распознать эту болезнь, есть шанс свести к минимуму риск обострений.Астма — хроническое воспалительное заболевание, поражающее бронхи. Во время приступа мышцы бронхов начинают бесконтрольно сокращаться, что вызывает сужение их просвета и проблемы с поступлением воздуха в легкие. По некоторым данным, в мире астмой страдают около 300 миллионов человек, и их число постоянно растет.Бронхиальная астма может возникнуть в любом возрасте, хотя обычно дебют случается в раннем детстве. Причины болезни принято делить на две группы: аллергические и неаллергические.1. Аллергическая астма типична для детей. Ее могут спровоцировать разные ингаляционные аллергены — например, пыльца трав, деревьев, шерсть животных или клещи.2. Неаллергическая астма чаще всего развивается у взрослых. Она не связана с неблагоприятным воздействием аллергенов и хуже поддается лечению. По словам специалистов, единой причины развития неаллергической астмы не существует. Однако известны факторы риска, которые могут поспособствовать ее развитию:генетическая предрасположенность,ожирение,женский пол,частые ОРВИ в детстве,курение, в том числе пассивное.Шесть ранних признаков астмыИ хотя бронхиальная астма в большинстве случаев имеет аллергическую подоплеку, причины ее возникновения могут быть разными. И в самом начале ее легко спутать с другими болезнями органов дыхания.Специалисты польского издания Interia назвали шесть ранних признаков бронхиальной астмы, на которые надо обратить внимание:трудности с глубоким дыханием,проблемы с дыханием при физической нагрузке,продолжительный сухой кашель,характерный свистящий звук при выдохе,пробуждение ночью из-за одышки и кашля,хрипы.Если вы заметите у себя или близких похожие симптомы, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование.Характерный признакСимптомы астмы часто возникают или усугубляются на фоне различных инфекций, того же гриппа или простуды. Могут утяжелять болезнь и внешние факторы — например, занятия спортом или слишком холодный воздух.В список самых частых проявлений бронхиальной астмы, о которых сообщают пациенты, входят:хрипы — это наиболее характерный симптом,одышка, в основном при выдохе,сухой кашель, особенно ночью или рано утром,ощущение сдавливания в груди.