Симптомы весеннего авитаминоза и как от него избавиться: интервью с терапевтом

К концу зимы многие из нас сталкиваются с тем, что принято называть весенним авитаминозом.Как понять, что у вас именно он, почему развивается авитаминоз и как избавиться от его симптомов — в интервью "Рамблеру" рассказывает Ирина Никулина, врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант Канадской школы по натуральному питанию, руководитель кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий.Весну мы нередко встречаем с обезоруженным иммунитетом. Виной тому – затянувшийся осенне-зимний период, который не славится продолжительным световым днем, изобилием солнца, пищевым разнообразием и активностью. Поэтому весной так трудно избежать нехватки некоторых витаминов и микроэлементов. Привычно думать, что авитаминоз – сезонная проблема.Что такое авитаминоз и как он проявляется?Здесь стоит подробнее разобраться в терминологии: авитаминоз – это серьезное заболевание, вызванное абсолютным дефицитом того или иного витамина или группы витаминов, которые могут провоцировать довольно серьезные проблемы со здоровьем. И, справедливости ради, нужно сказать, что в наше время оно встречается крайне редко.Поэтому весной мы, скорее, подвергаемся атаке сезонного гиповитаминоза – снижения уровня витаминов, который, как правило, проявляется в виде повышенной утомляемости, сонливости, ухудшения работоспособности и даже частых ОРВИ.Если вы устали чувствовать себя уставшим, обратитесь к терапевту. Не принимайте витамины без предварительного обследования – их избыточный уровень может нанести не меньший вред организму, чем их недостаток.Для начала вам, скорее всего, потребуется проверить уровень основных элементов в организме, которые отвечают за бодрость, – витамина D и ферритина в крови (запаса железа), а также магний, цинк и селен. Их дефицит также может приводить к возникновению тревожных состояний и нарушению сна.Если же стресс и нарушения сна вызваны не дефицитом микроэлементов, здесь за помощью можно обратиться к натуральному препарату Гомеострес – он оказывает влияние на дневные проявления тревоги и стресса, а ночью нормализует фазы сна, позволяющие лучше отдохнуть и восстановить силы.Нужно ли корректировать рацион после зимы и как это сделать правильно?Для избавления от весенней нехватки сил можно корректировать ежедневное меню, подбирать витамины и пищевые добавки.Только делать это нужно чрезвычайно взвешенно – далеко не все догадываются, но даже витамины и минералы не всегда хорошо сочетаются в совместной работе.Прежде, чем открыть весенний «сезон» витаминизирования, постарайтесь для начала обогатить свой ежедневный рацион, обеспечить необходимый отдых организму, получить консультацию нутрициолога или диетолога – это поможет уложить все строительные кирпичики вашего организма в нужном порядке и необходимых объемах.«Весенняя» борьба с нехваткой витаминов также предполагает довольно гибкое меню, блюда на любой вкус.В идеальном постзимнем рационе ежедневно должно быть около полукилограмма фруктов и овощей – цитрусовые, тыква, замороженные ягоды, крестоцветные и даже квашеная капуста – вечный источник витамина С и полезных лактобактерий.Какие витамины должны быть в рационе?Постарайтесь составить меню так, чтобы каждая получаемая калория была предельно насыщена витаминами, минералами и фито нутриентами. Впереди лето – сейчас самое время не только восстановить витаминный статус, но и задуматься о форме.Жирорастворимые витамины – в частности, витамин А, который зачастую «страдает» после зимы, вы сможете получить из жира печени морских рыб, шпината, красного перца, петрушки и моркови.Столь популярный витамин D вы отыщите весной не только под солнечными лучами, но и в яичном желтке, сливочном масле, молоке, печени рыб. А витамины E и K – в зеленых овощах и зелени, зародышах пшеницы и качественном растительном масле.Также включите в рацион обычную капусту и всевозможные зеленые салаты.Не забывайте и про водорастворимые витамины группы B и витамин C – они содержатся в широком спектре доступных продуктов. При этом держите в голове, что для развития дефицита водорастворимых витаминов требуется несколько недель или месяцев ограничений в пище.Нужно также понимать, что потребность в витаминах намного меньше потребности, к примеру, в незаменимых жирных кислотах (омега-3 и омега-6) и аминокислотах. Полиненасыщенные жирные кислоты – Омега-3 – элемент, на уровень которого безусловно стоит обратить внимание.Если исследования указали вам на его нехватку, хотя бы раз в неделю старайтесь употреблять в пищу печень трески или лосось, морские водоросли, льняное масло или грецкие орехи.Безусловно, восполнять пробелы организма в витаминах, минералах и микроэлементах – задача важная. И если это можно сделать при помощи правильно скорректированного ежедневного меню – это та мера, которую вы применяете не только для витаминно-минерального баланса, но и для оздоровления всего организма.Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.