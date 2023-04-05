Иммунолог Манило: невралгические нарушения типичны для весенних обострений

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Иммунолог Елена Манило напомнила: весной часто обостряются хронические заболевания.Иммунолог Манило заметила в интервью, что весной многие люди могут чувствовать ухудшение самочувствия. Ослабленный за зиму, испытывающий дефицит многих витаминов организм подвергается стрессу от необходимости перестраиваться под режим нового, более продолжительного светового дня. К тому же его атакуют инфекции из окружающей среды. Все это создает картину усиливающейся болезненности.«Весной люди чаще болеют, при этом речь идет не только о сезонных ОРВИ, но и об обострениях хронических заболеваний», - сообщила иммунолог Елена Манило.Беседуя с «Газетой.Ru», специалист добавила, что весной сама природа отличается неустойчивостью: ее резкие колебания лишь усиливают стресс. Кроме того, из-за перепадов атмосферного давления, температурных скачков страдают кровеносные сосуды. В такие периоды они могут реагировать спазмами и напряжением, которые провоцируют плохое самочувствие, вызывают неблагоприятные психоэмоциональные симптомы.Елена Манило констатировала, что стресс и эмоциональные проблемы разрушительно влияют на организм: для них, например, типичны невралгические нарушения.«На фоне эмоциональных переживаний часто обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастриты, язвы. Стресс идет рука об руку с обострениями невралгических нарушений, а вызванные им колебания гормонального фона – со сбоями в работе эндокринной системы», - предупредила эксперт.