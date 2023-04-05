Лучшие способы укрепить сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания включают в себя целую группу патологий, вызванных нарушениями в работе главного органа организма – сердца, и всей сосудистой системы. К сожалению, эта проблема носит слишком распространенный характер и чаще других приводит к летальным исходам.Причин, по которым работа сердечно-сосудистой системы нарушается, много. Для того, чтобы минимизировать риски возникновения проблем в этой области, важно на протяжении всей жизни заботиться о здоровье сосудов и их укреплении.На мой взгляд, главная задача — препятствовать развитию эндотелиальной дисфункции, заболевания, при котором сосуды перестают выполнять защитную функцию. Ведь сосуды — не только магистраль для тока крови, но и очень важный инструмент в предотвращении сердечно-сосудистых катастроф. Когда эндотелий находится в нормальном состоянии, он может препятствовать росту атеросклеротической бляшки, препятствовать стенозам. Как только наступает эндотелиальная дисфункция, у человека появляются гипертония, атеросклероз, формируются аневризмы и значительно повышается риск сердечно-сосудистых опасных для жизни заболеваний. Чтобы этого не произошло, человек должен соблюдать три простых правила.Первое — следить за уровнем холестерина.Второе — следить за состоянием организма и не допускать течения хронических заболеваний.Третье — правильно питаться.Это три основных задачи человека. Когда мы говорим о правильном питании, мы подразумеваем ограничение потребления соли, ограничение потребления натрия, включение в рацион полиненасыщенных жирных кислот для укрепления стенок сосудов.Конечно, сосуды можно и нужно тренировать. Для этого необходима физнагрузка с контролем пульса. Возможны и стрессовые нагрузки посредством посещения криосаун. Этот момент стоит обсудить с вашим лечащим врачом.Есть и физиотерапевтические методики, которые помогают укрепить сосуды. Это так называемая низкочастотная магнитная терапия, лечебная гимнастика, бассейн, лечебная ходьба. Все это способствует укреплению сосудистой системы.