Стоит ли бояться пальмового масла

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Всё зависит от того, в каком виде и количестве вы его употребляете.Пальмовое масло получают из плодов тропических деревьев под названием масличные пальмы.Как и другие растительные масла, например подсолнечное или рапсовое, пальмовое масло — штука в целом полезная. В свежевыжатом, не прошедшем обработку виде, оно имеет насыщенный жёлто-оранжевый цвет — его придаёт пигмент бета-каротин (как в моркови). Это вещество в организме превращается в витамин А и является мощным антиоксидантом. Благодаря ему этот растительный жир замедляет старение организма и, как предполагается, может служить одним из средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений зрения, дисфункций мозга и даже рака. Кроме того, сырой продукт богат витамином Е, который тоже обладает антиоксидантными свойствами.Но основное достоинство пальмового масла — дешевизнаМасличные пальмы неприхотливы и активно плодоносят, что позволяет собирать значительный урожай при минимуме денежных вложений. По этой причине пальмовое масло является самым продаваемым из растительных в мире. Его активно используют не только в пищевой промышленности, но и для производства шампуней, зубной пасты, мыла, другой косметики.Популярность, кстати, приводит к серьёзным экологическим проблемам. Чтобы разбивать всё новые и новые плантации масличных пальм, производители в буквальном смысле выжигают тропические леса вместе со всеми их дикими обитателями, что наносит огромный урон биоразнообразию и увеличивает количество парниковых газов в атмосфере. Но это отдельная печальная история.В чём особенности пальмового маслаУ пальмового масла есть два важных свойства.1. Высокое содержание насыщенных жировПальмовое масло содержит много жиров, и более 50% из них — насыщенные. Такие жирные кислоты имеют строгую кристаллическую структуру, и масло при комнатной температуре остаётся полутвёрдым, а не жидким, как, например, подсолнечное.Это очень практично с точки зрения кулинарии. Такие масла более стабильны — дольше не портятся. За счёт твёрдости их удобнее использовать в выпечке. Также их добавляют в шоколадные пасты и арахисовое масло, чтобы придать более густую консистенцию.2. Стабильность при жаркеПальмовое масло идеально для обжаривания. Гореть и дымить оно начинает при 232 °C — эта температура выше, чем у большинства других масел, включая подсолнечное. Кроме того, при нагревании масло дольше сохраняет стабильность: не темнеет, не теряет внешний вид, в нём долго не образуются вещества-канцерогены.Примерно теми же характеристиками вкупе с дешевизной обладают печально известные трансжиры. Именно поэтому в своё время их активно использовали в производстве магазинной выпечки и фастфуда. Когда стало известно, что трансжиры опасны для организма, кулинары бросились на поиски менее вредной альтернативы.Сегодня использование трансжиров серьёзно ограничено. А их место в индустрии дешёвых пищевых продуктов (фастфуда, выпечки, хлопьев, низкокачественных сыров, шоколада, кофейных сливок, маргарина) заняло пальмовое масло.Значит ли это, что пальмовое масло опасноСамо по себе пальмовое масло безопасно. А, возможно, и полезно — вспоминаем о приличном содержании провитамина А и витамина Е. Но многое зависит от дозы и пищевой ценности тех продуктов, которые мы благодаря пальмовому маслу едим.Так, считается, что употребление насыщенных жиров повышает уровень «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Это может привести к появлению на стенках сосудов атеросклеротических бляшек и нарушению кровообращения.К собственно пальмовому маслу у медиков претензий в этом смысле нетБольшинство исследований показывают, что его употребление даже снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причём настолько, что иногда пальмовый жир называют «тропическим эквивалентом оливкового масла».Тем не менее, с насыщенными жирами лучше не шутить. Их количество, согласно актуальным медицинским рекомендациям, должно составлять не более 10% от общего количества калорий, которые вы получаете с рационом. Если вы съедаете в среднем 2 000 ккал в день, насыщенных жиров должно быть не более 200 ккал. Причём в категорию этих жиров входят не только продукты с пальмовым маслом, но и сливочное масло, молоко, сало и так далее.Отдельный момент — список продуктов, в производстве которых используется пальмовое масло. В абсолютном большинстве случаев это нездоровая еда: картошка фри, гамбургеры, магазинная выпечка, дешёвые шоколадные батончики. Такая пища имеет высокий гликемический индекс, способствует набору веса и не даёт организму действительно необходимых питательных веществ. Она вредна сама по себе, а не из-за наличия в ней пальмового масла.