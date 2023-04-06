Врач объяснил, как обнаружить у себя тромбоз
Тромбоз возникает, когда в венах появляются сгустки крови, грозящие закупорить их.
Развитие тромбоза может произойти при нарушении кровообращения – например, из-за длительного сидения или лежания. Данное состояние становится опасным, когда тромбы образуются в таких местах, как сердце, легкие или мозг. Это чревато закупоркой кровеносных сосудов и возникновением очень опасных осложнений. Если в названных органах возникают пораженные участки, которые больше не может снабжаться достаточным количеством крови, для человека повышается риск летального исхода.
«Это может привести к опасным для жизни сердечным приступам, легочной эмболии и инсультам», - сообщил хирург Евгений Ширяев.
Кусочки тромба могут также отделяться и блокировать сосуды в других частях тела.
Объясняя, как обнаружить у себя тромбоз, врач Ширяев замети, что симптомы состояния нередко возникают в ногах. Медик порекомендовал внимательно следить за их состоянием. Тревожными являются следующие изменения.
Сильная, повторяющаяся и необъяснимая боль в одной ноге.
Сильная боль, возникающая при ходьбе.
Голубоватый оттенок одной ноги.
Разная температура в ногах.
Отек одной ноги.
Ощущение жара в одной ноге.
Все эти симптомы требуют оперативного обращения к врачу.
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