Врач объяснил, как обнаружить у себя тромбоз

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Тромбоз возникает, когда в венах появляются сгустки крови, грозящие закупорить их. Развитие тромбоза может произойти при нарушении кровообращения – например, из-за длительного сидения или лежания.Тромбоз возникает, когда в венах появляются сгустки крови, грозящие закупорить их.Развитие тромбоза может произойти при нарушении кровообращения – например, из-за длительного сидения или лежания. Данное состояние становится опасным, когда тромбы образуются в таких местах, как сердце, легкие или мозг. Это чревато закупоркой кровеносных сосудов и возникновением очень опасных осложнений. Если в названных органах возникают пораженные участки, которые больше не может снабжаться достаточным количеством крови, для человека повышается риск летального исхода.«Это может привести к опасным для жизни сердечным приступам, легочной эмболии и инсультам», - сообщил хирург Евгений Ширяев.Кусочки тромба могут также отделяться и блокировать сосуды в других частях тела.Объясняя, как обнаружить у себя тромбоз, врач Ширяев замети, что симптомы состояния нередко возникают в ногах. Медик порекомендовал внимательно следить за их состоянием. Тревожными являются следующие изменения.Сильная, повторяющаяся и необъяснимая боль в одной ноге.Сильная боль, возникающая при ходьбе.Голубоватый оттенок одной ноги.Разная температура в ногах.Отек одной ноги.Ощущение жара в одной ноге.Все эти симптомы требуют оперативного обращения к врачу.