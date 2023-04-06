Кардиолог Кореневич перечислила 5 главных причин, почему появляется одышка

Многие привыкли списывать одышку на проблемы с органами дыхания или сердцем. Но на самом деле в том, что вы задыхаетесь при подъеме всего на один этаж или через каждые 100 метров быстрого шага, виноваты могут самые разные причины.По сути, одышка — это изменении частоты, ритма и глубины дыхания, которое нередко сопровождается чувством нехватки воздуха. По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, для выяснения истинной причины одышки, коих на самом деле может быть много, требуется тщательное обследование. Ведь за этим симптомом могут скрываться иногда серьезные и даже смертельно опасные заболевания, с лечением которых лучше не затягивать. Но в то же время причины могут быть и достаточно банальные — те, которые можно решить даже без таблеток.В своем телеграм-канале Анна Кореневич назвала пять главных причин, которые могут вызывать одышку.1. Сердечная недостаточность (ХСН)Это самая опасная причина, но, к счастью, не самая частая. В развитии же сердечной недостаточности обычно виноваты:гипертоническая болезнь;пороки сердца;инфаркт;кардиомиопатия;миокардит.2. ОжирениеЭто одна из основных причин одышки. И зачастую основное лекарство для решения этой проблемы — взяться наконец за свой образ жизни, питание, физическую активность.3. АнемияЭто снижение уровня гемоглобина в крови. А причиной самой анемии могут стать:любые кровопотери;хронические воспалительные процессы, включая аутоиммунные;рак;недостаточность питания.4. Нарушения работы щитовидной железыОдышка может быть как при повышении функции щитовидки — гипертиреозе, так и при снижении выработки гормонов — гипотиреозе.5. ДетренированностьЭто самая частая и в то же время банальная причина. Чтобы от нее избавиться, надо начать тренировки. Однако для начала врач советует исключить другие, более серьезные причины — ту же сердечную недостаточность, анемию и проблемы с щитовидной железой.«Чтобы узнать причину одышки и головокружения, во-первых, необходимо пройти тщательное обследование. Во-вторых, начать решать эту проблему с помощью врачей и одновременно начать работу над собой. Это сложный уровень осознанных и по-настоящему взрослых людей. Взрослый человек — это не тот, которому исполнилось 18-30-40 и более лет, а тот, кто понимает и осознает, что волшебной таблетки и волшебных врачей не существует. Чтобы избавиться от болезни, надо заниматься собой основательно», — заключила специалист.Как отличить легочную одышку от сердечнойКак ранее рассказывал врач-пульмонолог Олег Абакумов, понять, связана одышка с легочной или сердечной недостаточностью, достаточно просто. Надо посмотреть на свои ноги. Так, при легочной недостаточности ноги никогда не отекают, а при сердечной — почти всегда.