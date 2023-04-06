5 лайфхаков от врача, как убрать из птицы, рыбы или мяса антибиотики и гормоны

Не все могут себе позволить покупку продуктов из экологически чистых регионов. Да и приставка «фермерский» или «эко» совсем не означает, что продукт лишен антибиотиков, гормонов или иных веществ.Современная пищевая промышленность, естественно, в первую очередь направлена на получение прибыли от продажи своих продуктов. Поэтому широко применяются различные стимуляторы, повышающие урожайность, надои, набор веса скота, яйценоскости у птицы. Но не все препараты, используемые при выращивании рыбы, птицы или скота в промышленных масштабах, безопасны для людей.Хотя существуют регламенты по качеству и чистоте продуктов, они могут нарушаться. Поэтому есть опасность, что мясо, рыба или птица содержат опасные вещества. Как их убрать при приготовлении? Об этом «Доктор Питер» поговорил с заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.Чего больше всего боятсяСреди самых обсуждаемых веществ, которые могут быть в животной пище, пальма первенства принадлежит, конечно, антибиотикам, различным видам гормонов и стимуляторов роста. Не менее опасны тяжелые металлы, токсины и инфекционные агенты. Многие считают, что сотни голов птицы, скота или тонны рыбы невозможно вырастить до существенных размеров без применения различных веществ — гормональных субстанций, стимуляторов роста и набора массы, специальных кормов с химическими добавками.К тому же животные, птицы и рыба, как и люди, могут страдать от вирусных, бактериальных и паразитарных инфекций. Заражение опасно для жизни популяции, для предупреждения эпидемий применяются различные препараты с антибактериальными, противовирусными компонентами, вакцины или сыворотки.Если ли поводы для опасений?Любые добавки, которые остаются в мясе, особенно обладающие гормональной активностью, могут повышать риски различных патологий у человека, включая онкологические процессы, расстройства обмена веществ и нарушения репродуктивных функций как у женщин, так и у мужчин.Ученые, занимающиеся сельским хозяйством, и профильные чиновники знают о возможных влияниях подобных веществ, поэтому гормоны при выращивании птицы и животных в нашей стране запрещены. Однако проверить, реально ли производители соблюдают законодательство, — сложно. Покупка птицы или мяса с ферм или домашних подворий тоже не гарантия безопасности.Применение антибиотиковЭти препараты предназначены для предупреждения инфекционных заболеваний и риска гибели всего поголовья. Их используют во многих странах, промышленно разводящих скот и птицу. Но применение антибиотиков строго регламентировано и допустимо только в определенные фазы роста, чтобы к моменту забоя мясо уже было свободно от опасных компонентов.Но, к сожалению, контроль за соблюдением правил сложен, а наличие антибиотиков в мясе и птице повышает риски формирования устойчивых к антибиотикам форм бактерий уже у людей. Поэтому с мясом и птицей антибиотики попадать в организм не должны в принципе.Если правильно готовить, инфекции не опасныВажно сразу уточнить: любые бактерии, которые могут попасть в сырые мясо, рыбу или птицу, вне зависимости от их устойчивости к антибиотикам при термической обработке (жарка, отваривание, тушение) уничтожаются.Риска заражения опасными инфекциями через эти продукты не будет, если сырье правильно хранилось и затем готовилось в строгом соблюдении технологии. Но если с бактериями понятно, то можно ли вывести из мяса антибиотики или гормоны, если они туда все-таки попали?Как убрать гормоны, вакциныЛюбые вакцины, которые используют при выращивании поголовья, относятся к неопасным или убитым вариантам возбудителя. Они стимулируют иммунную систему живого организма, создают антитела к инфекции и выводятся из тела. Это происходит на протяжении нескольких дней, остатки вводимого вещества уничтожает иммунная система. Для человека они не опасны.Гормоны — это природные белки, которые вырабатывает организм птицы или животного, они имеют белковую природу и не отличаются от натуральных. При нагревании и любой термической обработке они разрушаются. Поэтому, если вы готовите продукты привычным образом, никакого риска для здоровья не возникает.Устранить следы антибиотиковЕсть ряд полезных советов, которые могут помочь в устранении из мяса или птицы различных веществ, в том числе антибиотиков. Можно предварительно замочить мясо или птицу, рыбу в воде, обычной или минеральной, и выдержать около часа. Не стоит сразу готовить мясо после его покупки или размораживания. Можно добавить в воду немного соли либо лимонного сока, это поможет «вытянуть» из мяса опасные соединения.Также стоит готовить на вторичном бульоне, а первый сливать: при варке мяса или птицы, рыбы, многие чужеродные вещества уходят в воду. После закипания стоит проварить мясо не более 10-15 минут, слить бульон, затем добавить чистую воду и готовить уже как обычно.Также стоит убирать с тушки пленки, кожу и жир: они накапливают больше всего вредных веществ. Стоит ограничить употребление субпродуктов, так как они тоже копят в себе вредные вещества.