BMJ ORR: плохой сон удваивает риск астмы у человека

Китайские специалисты выяснили, что плохой сон вдвое увеличивает риск развития астмы.Объектом исследования стали данные 455 000 участников опросов в возрасте от 38 до 73 лет, которые периодически проводились с 2006 по 2010 годы. Вопросы касались качества сна.Выяснялась его продолжительность, время засыпания и пробуждения (раннее или позднее), учитывались также такие факторы как храп, бессонница и сильная сонливость днем.Высокие генетические риски имели 150 тысяч человек. Из общей массы опрошенных около 73 тысяч считали, что их сон в норме. 284 тысячи были отнесены медиками к промежуточным критериям, а показатели 97 тысяч были расценены как факторы плохого сна.У 17 836 человек появились признаки астмы. Почти все они относились к категории плохо спящих. У них и с генетикой были проблемы, и частым сопутствующим фактором фиксировали ожирение.Отмечается важный факт: даже у людей с высокими генетическими рисками вдвое снижалась заболеваемость астмой, если они спали достаточно долго (7-9 часов в сутки) и крепко.