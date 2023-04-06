Диетолог Жаровская: поздний завтрак ведет к набору веса

Диетолог Татьяна Жаровская объяснила, почему идеальным завтраком является прием пищи в ранние утренние часы.Диетолог Жаровская рассказала, что ее пациенты часто признаются в нежелании завтракать вскоре после пробуждения. По словам людей, аппетит у них «просыпается» ближе к полудню.Врач заметила, что привычка поздно завтракать негативно сказывается на обмене веществ. Как следствие, растет вес, расплывается фигура.«Клинические исследования показали, что люди, которые завтракают поздно, склонны к набору массы тела и имеют более высокий риск развития различных метаболических заболеваний вроде сахарного диабета», - проинформировала Жаровская в интервью радио Sputnik.Диетолог заявила, что наиболее благоприятным периодом для первого за день приема пищи является промежуток от 5 до 8 часов утра. Эксперт объяснила, что это время для завтрака соответствует биологическим часам организма.«Когда быстрее переваривается пища или когда нам лучше спать – это все привязано к биологическим часам», - подчеркнула Татьяна Жаровская.Она заметила, что правильность завтрака в ранние утренние часы была установлена учеными. В самом начале дня пищеварительные органы работают максимально эффективно – из еды наиболее полноценно усваиваются полезные питательные вещества, а все ненужное выводится естественным путем.