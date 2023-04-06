Люди могут остановить, но не полностью обратить вспять старение, утверждают исследователи

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Человеческое желание повернуть время вспять можно найти в легендах и религиях культур по всему миру, не говоря уже о научной фантастике и страшных историях. Тем не менее, наука о том, как работает старение, очень сложна.Поскольку люди — существа-долгожители (по крайней мере, по сравнению, скажем, с лабораторными мышами), наиболее подходящей информацией по этому вопросу являются данные, полученные в результате непосредственного наблюдения за Homo sapiens. К счастью, эпоха больших данных — наряду с достижениями в области искусственного интеллекта и машинного обучения — помогла ученым понять механизмы старения и то, как они работают в организме человека.В исследовании, результаты которого были опубликованы на сервере препринтов BioRxiv и ожидают рецензирования, эти новые технологические инструменты использовались для изучения возможности обращения старения у людей. В нем анализируется ключевой компонент старения, называемый «устойчивостью».«Согласно нашим измерениям, количество людей, демонстрирующих потерю жизнестойкости, увеличивается в популяции экспоненциально и удваивается каждые восемь лет, ровно так же быстро, как удваивается уровень смертности. Как только устойчивость потеряна… у вас остается всего несколько лет жизни», - сказал академик-исследователь долголетия и генеральный директор Geno Петр Федичев.Федичев объясняет, что потеря устойчивости обусловлена необратимым термодинамическим процессом. В документе этот «истинный возраст» описывается как термодинамический биологический возраст (tBA), который «вызывает линейный и необратимый дрейф переменных физиологического состояния, снижает устойчивость и приводит к экспоненциальному ускорению заболеваемости хроническими заболеваниями и риску смерти».Хотя в документе утверждается, что такой процесс теоретически можно остановить, что дало бы людям приятный утешительный приз в виде бессмертия (или, по крайней мере, увеличения продолжительности жизни), в исследовании делается вывод, что изменение возраста человека биологически невозможно. Предыдущие исследования, опубликованные ранее в этом году, продемонстрировали обратное старение у мышей с надеждой, что такая техника может быть применима к человеческим клеткам, но Федичев утверждает, что люди — в прямом и переносном смысле — другие животные.«Люди — животные-долгожители. Люди разработали множество инструментов, которые, по сути, защищают нас от старения в течение очень долгого времени. Это означает, чтобы понять, как вмешаться против старения с большим отрывом у людей, нам нужно изучать людей. Мы почти приближаемся к механистическому пониманию старения человека с помощью больших данных», - пояснил Федичев.Хотя это кажется ударом для тех, кто надеется вновь пережить свои годы, ученые продолжают работать над различными способами если не обратить вспять старение, то, по крайней мере, устранить некоторые из его наиболее пагубных последствий. Конечно, люди всегда могут заменить биологические части синтетическими заменителями, но это путь, который лучше оставить для писателей-фантастов и философов — по крайней мере, на данный момент.