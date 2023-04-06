Несколько эффективных упражнений для снятия боли в крестце

Чтобы облегчить состояние и уменьшить болезненные проявления, существует комплекс специальных упражнений.Порой боли в крестцовом отделе позвоночника сводят с ума. Чтобы облегчить состояние и уменьшить болезненные проявления, можно делать комплекс эффективных упражнений. Важно: если вас начали беспокоить боли в крестце, не занимайтесь самолечением. Лучше проконсультируйтесь с врачом, который на основе исследования определит причину заболевания и назначит наиболее подходящее лечение.Как снять боль в крестце: эффективные упражненияПричины появления патологииКомплекс специальных упражненийПричины появления патологииБоль в крестце может возникнуть по множеству причин. Назовём самые распространённые из них:Наследственность;Употребление нездоровой пищи;Ведение малоподвижного образа жизни;Наличие чрезмерных физических нагрузок;Патологические изменения в позвоночнике.Комплекс специальных упражненийЧтобы устранить или хотя бы уменьшить силу болезненных проявлений в крестце, рекомендуется выполнять следующие спецупражнения:Опуститься на четвереньки. Руки поставить на ширине плеч. Выгнуть спину вверх, прижав к грудной клетке подбородок. Замереть на 6 секунд. Вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза;Выполнение диагоналей из того же исходного положения. Упражнение заключается в попеременном подъёме противоположной руки и ноги как можно выше. Выполнить 8 раз;Стоя на четвереньках, выполнять махи сначала правой, а потом левой ногой;Лечь на спину, согнув в коленях ноги и опираясь на область пяток и плеч. Поднять корпус вверх, зафиксировать в крайней верхней точке, опуститься. Выполнять в течение 1-2 минут;Лечь на правый бок, положив голову на руке. Поднять ногу вверх 5-8 раз, отвести её назад, а потом делать махи. Перевернуться на левый бок. Повторить с начала другой ногой;Исходное положение то же. Приподнять корпус как можно выше, оставляя на полу ступню и руку. Выполнить 4 раза. Перевернуться на другой бок и сделать то же самое;Лёжа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.Чтобы упражнения были эффективными, рекомендуется выполнять их медленно, фиксируя каждое движение.Выполняя комплекс упражнений, человек расслабляет мышцы, уменьшая спазм в них и устраняя воспаление. Если каждый день делать спецупражнения, не пропуская занятий, то уже через неделю боли значительно будут уменьшены, а в некоторых случаях пропадут совсем.