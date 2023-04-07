Диетолог Пономарева назвала фрукты и овощи, которые мешают похудению
"Если вы хотите похудеть, вы должны придерживаться здоровой диеты. То есть много фруктов и овощей. Фрукты и овощи содержат много полезных веществ, но иногда и больше калорий, чем многие думают", - говорит врач-диетолог Василиса Пономаревас .
Многие виды бобов являются ловушками калорий:
В 100 граммах белой фасоли содержится целых 237 килокалорий.
В том же количестве сои 329 килокалорий.
В 100 граммах фасоли 333 килокалории.
Нут и чечевица:
В 100 граммах чечевицы содержится 270 килокалорий,
в таком же количестве нута 305 килокалорий.
Примечание для диеты: будьте осторожны со сладким картофелем и авокадо
"Сладкий картофель в настоящее время является популярной альтернативой традиционному картофелю. Однако они содержат больше калорий: около 111 килокалорий на 100 граммов. Авокадо также является настоящей калорийной бомбой. Целый авокадо (230 грамм) содержит 500 калорий".
К этим фруктам следует относиться с осторожностью
Вы должны есть только некоторые виды фруктов в умеренных количествах, если хотите похудеть. Например, банан (110 грамм) содержит 105 калорий, горсть винограда (165 грамм) 117 калорий. Яблоко или груша также содержат почти 100 калорий. В ягодах содержится гораздо меньше – например, в клубнике, малине или смородине.
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