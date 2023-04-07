Врач Кузнецов объяснил, почему, если чешется и зудит, нужен психотерапевт

Кожные заболевания тесно связаны с психическими расстройствами. Именно поэтому стоит пересмотреть стандартные подходы лечения некоторых пациентов дерматологов, считает врач-психотерапевт7 апреля отмечается день дерматовенеролога. Этот врач занимается лечением самых разных болезней — кожи и ее придатков, заболеваний, вызванных грибками, передающимися половым путем. К тому же именно врач-дерматолог делает нашу кожу красивой и молодой, не прибегая к операционным методам.Современная дерматовенерология — одна из самых обширных областей терапевтической науки. Правда, зачастую врачи лечат пациентов по стандартным протоколам — очень долго и не всегда успешно.Есть мнение, что к специальности «дерматолог» стоит добавить приставку «психо», ведь многие кожные заболевания тесно связаны с эмоциональными расстройствами. У каждого третьего «дерматологического» пациента выявляются психопатологические проявления.«По данным исследований, у 70% пациентов с хроническими кожными заболеваниями выявляются депрессивные и тревожные расстройства, — рассказывает психотерапевт Аркадий Кузнецов. — Более того, существуют дерматологические проблемы, в возникновении которых эмоциональные расстройства играют инициирующую или провоцирующую роль: атопический дерматит, псориаз, экзема. Эти заболевания традиционно относятся к области психосоматических расстройств.Загляните внутрь себяУ людей с псориазом или экземой есть связь между стрессорными нагрузками и обострением кожных проявлений. Причем провоцирующим фактором становятся нарушения сна и постоянный зуд, уточняет врач.«Получается замкнутый круг — „стресс — зуд — бессонница — стресс“, который может проявляться прежде всего в тревожно-депрессивных расстройствах», — объясняет Аркадий Кузнецов.Тем, кто много лет мучится от кожных заболеваний вроде псориаза, важно проводить мониторинг своего психологического состояния. В этом могут помочь доступные опросники:тест Спилбергера — Ханина (выявление тревожности);шкала Бека (депрессия);шкала Вейна (вегетативные нарушения);шкала астенического состояния ШАС (для оценки эмоциональной истощенности).Чешется? Проблемы в головеЭмоциональные проявления психики и напряжение нервной системы часто могут проявляться психогенным зудом.«Зуд может выполнять роль индикаторного симптома, который выявляет неблагополучие в психоэмоциональной сфере, — объясняет Аркадий Кузнецов. — Очень часто причина возникновения зуда смешанная: есть местные кожные изменения, запускающие воспалительные и нейроиммунологические реакции, есть глубинные психоэмоциональные причины возникновения зуда. Поэтому успешная терапия зудящих дерматозов может быть только комплексной.Но лечат по старинкеВрач признает, что пациентов дерматологов с жалобами на зуд сейчас лечат преимущественно по дерматологическим протоколам.«Именно поэтому такое лечение может быть очень длительным и не всегда успешным, — говорит психиатр. — Считаю, что уже назрела необходимость создания образовательных проектов для дерматологов в области психодерматологии, которые дадут необходимые знания практикующим дерматологам в области психотерапии и психофармакотерапии психосоматических кожных заболеваний. Эта тематика очень востребована именно в практическом использовании.По мнению эксперта, людям с психосоматическими дерматологическими расстройствами показана психотерапевтическая помощь. Она направлена на выявление причин возникновения заболевания и на коррекцию текущего эмоционального состояния пациента.«Могут применяться комбинированные подходы и терапия различных модальностей (рациональная, гипносуггестивная, когнитивно-поведенческая, психоаналитическая психотерапия), а также рациональная психофармакотерапия (противотревожные, антидепрессивные и вегетопротективные препараты), — уверен Аркадий Кузнецов. — Также способны помочь психокоррекционно-физиотерапевтические методики, направленные на нормализацию вегетативного статуса и восполнение эндорфинового дефицита.