Это не хандра! Названы 7 неявных ранних признаков настоящей депрессии

Некоторые симптомы развивающейся депрессии могут быть неочевидными. Но упускать их из виду нельзя. Иначе будет хуже.Если вы открыли этот текст, возможно, подозреваете, что с вами или вашим близким что-то не так. Поймать болезнь на подлете и не бояться перебдеть — это правильное решение. Ведь симптомы депрессии в начальной стадии могут быть не самыми очевидными. Например, это миф, что человек в депрессии все время плачет: он может и улыбаться, и даже хохотать.Вот 7 признаков, которые могут предупредить о том, что депрессия уже где-то рядом. О них предупреждают дипломированные психотерапевты. И советуют, что делать, если вы заметите эти симптомы.1. У вас мало энергииБезусловно, состояние «нет сил» может случиться из-за реального переутомления, банальной простуды, нехватки железа в организме и других патологий.Но если с вашим здоровьем все в порядке, анализы в норме, но усталость не проходит, то это может быть признаком начинающейся депрессии. Мало того, это самый распространенный симптом для начальной стадии.«В этом могут быть виноваты гормоны серотонин и дофамин, которые регулируют наше настроение и уровень энергии», — объясняет психотерапевт Мэри Тейт, пишет издание Нuffington Post.2. Вы не можете сосредоточитьсяДа, есть люди, которые в принципе не умеют фиксироваться на работе долго, их все время что-то отвлекает. Но если вы испытываете трудности с концентрацией внимания, хотя раньше за собой такого не замечали, так может проявляться начало депрессии.«Очень характерный признак, если даже чистка зубов и выбор одежды для офиса кажутся вам сложнейшими задачами, — объясняет Тейт. — Или вы не способны сосредоточиться на книге, от которой раньше не могли бы оторваться».3. Вы все время о чем-то беспокоитесьИзлишняя тревожность, когда вам постоянно кажется, что вы не закрыли дверь или оставили включенным утюг, мысли о детях, близких, работе и делах буквально выматывают вас? Это тревожный симптом.Депрессия часто сопровождается повышенной тревожностью, поэтому стоит разобраться в проблеме, и не затягивая.4. Вы избегаете людей и общенияЕсли у вас совершенно нет желания встречаться с любимыми друзьями, родными, ходить на встречи по интересам, которые раньше вам очень нравились, это может быть связано с тем, что у вас развивается депрессия.«Плюс к этому вы можете заметить снижение либидо, негативное отношение к людям, желание сидеть дома», — говорит Мэри Тейт. Кстати, подобное поведение чаще замечают близкие тех людей, которые добровольно изолируют себя от общества, и начинают бить тревогу.5. Вы перестали следить за собойЭто плохо, если такое простое действие, как сходить в душ или почистить зубы, требует от вас некоторых усилий, да и вообще повседневные дела не кажутся такими уж легкими и простыми в исполнении.Если, например, мысль об уборке или мытье посуды вызывает отвращение («Ведь это так трудно, совсем нет сил»), то проанализируйте, не слишком ли часто она появляется в вашей голове. Изредка уставать от привычных дел и задач — это норма, но если состояние повторяется вновь и вновь и нехватка энергии берет над вами верх, пора бить тревогу.Важно, что человек, перестающий следить за собой, понимает, что в таком виде ему никак нельзя к людям, и запирает себя в четырех стенах еще активнее. А это усугубляет симптомы депрессии.6. Вы спите слишком много или слишком мало«Бессонница — распространенный симптомом депрессии, ей страдают около 80% пациентов с этим заболеванием, — говорит психиатр Кристин Гилл. — Проявляется бессонница чаще всего трудностями с засыпанием или постоянными пробуждениями среди ночи или ранним утром. Также симптомом может быть постоянное желание спать и невозможность встать с кровати. Причем эти проблемы могут чередоваться».7. Вы стали более вспыльчивым и раздражительнымЕсли близкие стали все чаще повторять, что вы все время злитесь и ругаетесь, то, возможно, они заметили один из ранних симптомов развивающейся у вас депрессии.«Депрессию часто называют гневом, обращенным внутрь себя, — сказала психолог Дженнифер Келман. — Те, кто от нее страдает, могут быть очень раздражительными и часто проявлять признаки недовольства по отношению к себе».Характерный признак, что проблемы есть, — неадекватная реакция на тривиальную ситуацию. Например, вы случайно уронили стакан и вместо того, чтобы посетовать на свою неуклюжесть, буквально взорвались от ярости. Это тоже может быть признаком депрессии.Что делать?В первую очередь расскажите о своих страхах близкому человеку — тому, кто не станет смеяться или обесценивать вашу тревогу, а может выслушать и попытаться помочь.Старайтесь привлекать больше позитива в жизнь. Даже через силу выходите на прогулку, занимайтесь любимыми делами, общайтесь с приятными вам людьми и балуйте себя приятностями любого рода.