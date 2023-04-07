Врач-эндокринолог Щербакова: люди с предиабетом могут избежать диабета

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Эндокринолог Лариса Щербакова: полноценное изменение образа жизни позволяет избежать развития диабета у людей с таким состоянием как предиабет.Врач-эндокринолог Щербакова предупредила о серьезном вреде безответственного отношения к предиабету. Это состояние характеризуется повышенным уровнем сахара в крови – хотя и не таким высоким, как это предполагает диабет.«Предиабет переходит в диабет за восемь-десять лет, но если не следить за здоровьем и злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом (ГИ), то хронический недуг развивается и за четыре года», - рассказала Лариса Щербакова.Специалист отметила, что быстрому переходу к диабету отсутствие контроля над своим состоянием, малоподвижность, большое количество в рационе вредных продуктов, в особенности таких, которым присущ высокий гликемический индекс. Группу повышенного риска составляют граждане возрастом от 35 лет, а также имеющие родителей с диабетом, обладатели лишнего веса. Об этом эндокринолог сообщила NEWS.ru.В то ж время, подчеркнула Щербакова, люди с предиабетом могут избежать диабета.«Перехода преддиабета в диабет реально избежать, если полностью изменить образ жизни».Врач констатировала, что на этом пути необходимо регулярно практиковать физическую активность, вычеркнуть из рациона алкоголь, отказаться от курения. Кроме того, важно изменить стиль питания, отказаться от еды, значительно повышающей сахар в крови, употреблять продукты с низким ГИ.