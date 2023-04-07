Этого витамина нет во фруктах, зато он есть в шампиньонах, яйцах и йогурте

В нашей северной стране большинство территорий испытывают нехватку солнечного света. А значит, люди серьезно недополучают витамин D.Около 90% жителей нашей страны ощущают дефицит витамина D. А он крайне важен для поддержания в норме костной системы, предотвращения рахита и хрупкости костей, оказывает благотворное воздействие на работу нервной и иммунной систем.Летом проблемы с его получением, как правило, нет даже в высокоширотных регионах России. Специалисты считают, что достаточно минут 20 бывать на свежем воздухе днем, чтобы получить оптимальную дозировку этого витамина. В другие сезоны остается путь или через биодобавки, или непосредственно с пищей.Часто люди ошибочно думают, что можно запастись столь полезным компонентом из овощей и фруктов, но это не так. В них как раз его практически нет. Разве что в некоторых ягодах, и то немного.Для восполнения дефицита на столе должны быть такие продукты как жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь), икра, тресковая печень, яйца, телячья и свиная печень, весь спектр молочных продуктов. Также кладезем солнечного витамина являются грибы, в том числе, и доступные у нас: сморчки, лисички, шампиньоны и боровики.