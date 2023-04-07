Голодание снизило риск диабета 2 типа

Исследователи сравнили две разные диеты: одну с прерывистым голоданием и одну с пониженным содержанием калорий, чтобы выяснить, какая из них более полезна для людей, склонных к развитию диабета второго типа.Учёные пришли к выводу, что соблюдение диеты с временными ограничениями и прерывистым голоданием может помочь снизить вероятность развития диабета второго типа.«Люди, которые голодали три дня в неделю, питаясь в эти дни только между 8:00 и 12:00 часами, показали большую толерантность к глюкозе через шесть месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты», — рассказали исследователи.Отмечается, что почти 60% случаев диабета второго типа можно отсрочить или предотвратить, изменив диету и образ жизни.