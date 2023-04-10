Врач Потешкин: продукты с быстрыми углеводами могут провоцировать системное воспаление

Врач Юрий Потешкин: помимо продуктов, богатых быстрыми углеводами, провоцировать хроническое воспаление могут трансжиры.Нейроэндокринолог Юрий Потешкин предупредил россиян, что пристрастие к некоторым продуктам может оказаться фактором, провоцирующим развитие в организме системного хронического воспаления. В частности, риск подвергнуться воспалению значительно возрастает, когда в рационе присутствует много продуктов, насыщенных легко усваиваемыми или быстрыми углеводами.«Сладкие напитки, десерты, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна – белый хлеб, мучные изделия, белый рис, ячмень – имеют высокий гликемический индекс и могут усиливать оксидативный стресс, активировать провоспалительные гены»,- сообщил Потешкин в беседе с «Газетой.Ru».Врач уточнил, что полностью от таких продуктов можно и не отказаться, но их присутствие в ежедневном рационе важно контролировать – общее количество не должно превышать 10 процентов дневной калорийности.Другими продуктами, провоцирующими системное воспаление, медик назвал трансжиры, которых много в маргарине, промышленной выпечке, а также соль.«Избыточное потребление соли уменьшает популяцию Lactobacillus в кишечнике. Это бактерии, борющиеся с воспалением», - объяснил эксперт.Врач проинформировал, что при развитии хронического воспаления в организме могут разрушаться клетки и ткани, развиваться фиброз.