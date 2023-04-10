Врач Кадин: регулярная физическая активность способна замедлять старение

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Кардиолог и терапевт Сергей Кадин назвал физическую активность одним из ключевых факторов, влияющих на замедление естественного старения организма и задержку биологического возраста.Врач Кадин рассказал в интервью о том, что помогает замедлять старение человеческого организма. Медик отметил существенное влияние на продление молодости физической активности. По словам специалиста, полезно не только заниматься спортом, а в целом быть физически активным человеком.«Любая физическая активность потенциально полезна для профилактики заболеваний и достижения долголетия», - заявил он.Также врач перечислил другие факторы, способствующие замедлению старения.Качественный сон.Полноценный отдых.Сбалансированное питание.Отсутствие хронического стресса.Социально-психологическое благополучие.Здоровые условия труда.Врач констатировал, что эти меры помогают «задержать биологический возраст».Помимо этого, добавил Сергей Кадин, следует проходить диспансеризацию. Людям от 18 лет до 40 лет такое обследование рекомендуется проводить раз в три года, а после 40 лет – ежегодно, сообщил врач RT.