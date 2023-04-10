Уже не 10 тысяч: сколько шагов нужно проходить каждый день, чтобы прожить дольше

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Часто приходится слышать, читать совет о необходимости обязательных 10 тысячах шагов в день для поддержания здоровья. Но последние исследования, проведенные учеными разных стран, говорят об избыточности этой нормы. Сколько же достаточно?Японские ученые из Киотского университета протестировали распространенную версию и экспериментально доказали, что требования ряда гигиенистов к своим подшефным явно завышены. Чтобы поддерживать тело и дух в норме, снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний вполне достаточно осилить по 8 000 шагов три раза в неделю.Эксперты отследили физическую активность 3 330 добровольцев, начиная с 2005 года. Показатели фиксировали шагомером в течение 15 с лишним лет. Что в итоге? Риски раннего ухода от болезней сердца и сосудов оказались на 16% ниже у тех участников исследования, что проходили 8 000 шагов три раза в неделю. Кто-то делал и больше, но этих показателей было вполне достаточно.Ходить, танцевать, заниматься другими видами физической активности оказалось полезнее не для молодых участников, а для тех, возраст которых составлял 65 лет и старше.Недавно в одном из британских специализированных журналов по спортивной медицине было опубликовано еще одно исследование. Оно дало еще более удивительные результаты. Оказалось, что всего 11 минут умеренной физической активности в день значительно снижают риски ряда тяжелых недуговНо надо помнить, что физическая нагрузка — вещь индивидуальная, организм у каждого имеет свои особенности, поэтому обязательно перед выбором алгоритма тренировок нужно советоваться с врачом.