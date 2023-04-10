Диетолог Пономарева назвала 5 продуктов, которые снижают риск слабоумия на 20%
Деменция представляет собой пугающее состояние, но исследования продолжают указывать на то, что ваш риск можно изменить.
"Продукты питания могут помочь преодолеть разрыв между нехваткой витаминов группы В и омега-3 и более низким риском слабоумия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Пономарева предположила, что следующие продукты могут помочь увеличить потребление мощных питательных веществ:
Рыба
Молочные продукты
Зелень
Субпродукты
Крахмалистые овощи
Рыба, особенно жирная рыба, богата омега-3 и B12, и было показано, что употребление рыбы замедляет снижение когнитивных функций и снижает риск слабоумия на 20%.
«Лучшая рыба та, что плавает в холодной воде и поедает другую рыбу, такую как скумбрия и лосось, сардины и анчоусы. Сельдь и копченая рыба также превосходны».
Когда дело доходит до витаминов группы В, ключевыми кандидатами являются В6, В12 и фолиевая кислота.
Молоко и молочные продукты являются хорошим источником B12 и фолиевой кислоты в зеленых листовых овощах, в то время как рыба является хорошим источником витамина B6, наряду с субпродуктами, картофелем и другими крахмалистыми овощами.
Однако он также подчеркнул, что этот тип диеты может снизить риск только в том случае, если вы едите его в течение многих лет.
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