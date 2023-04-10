Диетолог Пономарева назвала 5 продуктов, которые снижают риск слабоумия на 20%

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По словам диетолога, употребление в пищу продуктов, богатых омега-3 и витаминами группы В, в тандеме может помочь снизить риск умопомрачительного состояния.Деменция представляет собой пугающее состояние, но исследования продолжают указывать на то, что ваш риск можно изменить."Продукты питания могут помочь преодолеть разрыв между нехваткой витаминов группы В и омега-3 и более низким риском слабоумия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Пономарева предположила, что следующие продукты могут помочь увеличить потребление мощных питательных веществ:РыбаМолочные продуктыЗеленьСубпродуктыКрахмалистые овощиРыба, особенно жирная рыба, богата омега-3 и B12, и было показано, что употребление рыбы замедляет снижение когнитивных функций и снижает риск слабоумия на 20%.«Лучшая рыба та, что плавает в холодной воде и поедает другую рыбу, такую как скумбрия и лосось, сардины и анчоусы. Сельдь и копченая рыба также превосходны».Когда дело доходит до витаминов группы В, ключевыми кандидатами являются В6, В12 и фолиевая кислота.Молоко и молочные продукты являются хорошим источником B12 и фолиевой кислоты в зеленых листовых овощах, в то время как рыба является хорошим источником витамина B6, наряду с субпродуктами, картофелем и другими крахмалистыми овощами.Однако он также подчеркнул, что этот тип диеты может снизить риск только в том случае, если вы едите его в течение многих лет.