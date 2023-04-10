Псиллиум: 9 впечатляющих преимуществ пищевых волокон для здоровья

Ежедневный прием волокна подорожника может снизить раск осложнений, связанных с ишемической болезнью сердца, на 11,5%. Псиллиум содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Это полезно для здоровья сердца, контроля веса, поддержки уровня сахара в крови, здорового пищеварения и не только.Большая часть расходов на здравоохранение тратится на предотвратимые заболевания, и только 3% идет на профилактические программы, согласно новому отчету, финансируемому Фондом Совета по ответственному питанию (CRNF). В основе таких программ, несомненно, должно быть внимание к правильному питанию. И когда я говорю «правильное», я имею в виду цельные продукты, в том числе не только большое количество овощей, но и полезные жиры, такие как органические яйца от кур, выращенных в естественных условиях, высококачественное органическое мясо и сырое масло из молока травоядного скота, а также кокосовое масло.Определенные добавки действительно полезны, и одна, в частности, стала отличным средством снижения затрат на здравоохранение всего за 30 центов в день… она называется пищевое волокно подорожника.Ежедневное потребление клетчатки подорожника может значительно сократить расходы на здравоохранениеВ отчете было обнаружено, что, если взрослые люди старше 55 лет с заболеваниями сердца в США будут ежедневно принимать пищевые волокна подорожника, это может сэкономить почти 4,4 миллиарда долларов в год - и более 35 миллиардов долларов на совокупные расходы на здравоохранение в период с 2013 по 2020 год.Снижение происходит в основном за счет сокращения количества случаев, связанных с ишемической болезнью сердца, на 11,5%. По оценкам, один такой случай обходился в 2012 году более чем в 13 000 долларов, но, несмотря на потенциальную пользу, только 8 процентов взрослых в США старше 55 лет употребляют добавки псиллиума.В отчете подсчитано, что прием клетчатки псиллиума на «профилактических уровнях потребления» стоит всего 30 центов в день, и отмечается, что она помогает поддерживать здоровый уровень холестерина, подавляя его всасывание в кишечнике.Другие добавки также были упомянуты в отчете как полезные для помощи в контроле расходов на здравоохранение, особенно для пациентов с диагнозом или повышенным риском заболеваний сердца, связанных с диабетом, остеопороза или возрастных заболеваний глаз. Они включают:Пиколинат хромаОмега-3МагнийКальцийВитамин DЛютеинФитостеролыЗеаксантинВитамины группы BПищевые волокна: что нужно знатьРекомендуемое дневное количество клетчатки составляет от 20 до 30 граммов, но я считаю, что в идеале нужно потреблять около 50 граммов на 1000 калорий. К сожалению, большинство людей получают вдвое меньше.Лучший источник пищевых волокон - овощи, а многие просто не едят их в достаточном количестве ... В основном есть два типа волокна:Растворимая клетчатка, содержащаяся в огурцах, чернике, фасоли и орехах, превращается в гелеобразную пасту, помогая замедлить работу пищеварения. Это поможет вам дольше чувствовать сытость, что способствует контролю веса.Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в таких продуктах, как темно-зеленые листовые овощи, стручковая фасоль, сельдерей и морковь совершенно не растворяется и помогает увеличить объем стула. Это помогает пище быстрее перемещаться по пищеварительному тракту для здорового выведения.Многие цельные продукты, особенно фрукты и овощи, от природы содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которые служат отличным кормом для микроорганизмов, живущих в кишечнике. Псиллиум также содержит оба типа пищевых волокон.9 впечатляющих преимуществ пищевых волокон для здоровьяНедавнее исследование показало, что пищевые волокна, которые раньше считались средством регулирования испражнений или помощи в облегчении запоров, имеют множество других важных преимуществ для здоровья. Некоторые из них включают:Контроль уровня сахара в крови — Растворимая клетчатка может замедлить усвоение сахара организмом, помогая контролировать его уровень в крови. Исследования также показывают, что у женщин с наибольшим потреблением растворимой клетчатки инсулинорезистентность была на 42% меньше.Здоровье сердца — Была обнаружена обратная связь между потреблением клетчатки и сердечным приступом, и исследования показывают, что у тех, кто придерживается диеты с высоким содержанием клетчатки, риск сердечных заболеваний на 40 процентов ниже.Инсульт — Исследователи обнаружили, что на каждые дополнительные семь граммов клетчатки, которые вы потребляете ежедневно, риск инсульта снижается на 7 процентов.Снижение веса и управление им — Было доказано, что добавки с клетчаткой способствуют снижению веса у людей с ожирением, вероятно потому, что клетчатка усиливает чувство сытости. Однако это еще не все. Когда микробы в кишечнике переваривают ее, выделяется жирная кислота с короткой цепью, называемая ацетатом. Затем ацетат попадает из кишечника в гипоталамус, где помогает подать сигнал о прекращении потребления пищи.Здоровье кожи — Клетчатка, в частности шелуха подорожника, может помочь вывести дрожжи и грибки из организма, не позволяя им выводиться через кожу и вызывать прыщи или сыпь.Дивертикулит — Пищевые волокна (особенно нерастворимые) могут снизить риск дивертикулита (воспаления кишечника) на 40%.Геморрой — Диета с высоким содержанием клетчатки может снизить риск геморроя.Синдром раздраженного кишечника (СРК) — Клетчатка может защитить от СРК.Камни в желчном пузыре и в почках — Диета с высоким содержанием клетчатки может снизить риск образования камней в желчном пузыре и в почках, вероятно, благодаря своей способности регулировать уровень сахара в крови.Добавляйте овощи, а не зерновые, чтобы увеличить количество клетчаткиЕсли вам нужно больше клетчатки, не поддавайтесь желанию обогащать рацион цельнозерновыми продуктами. Хотя они, безусловно, содержат клетчатку, они повышают уровень инсулина и лептина, что является основным фактором большинства хронических заболеваний.Кроме того, большинство представленных на рынке цельнозерновых продуктов подвергаются глубокой переработке, что еще больше снижает их пищевую ценность. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы есть больше овощей, орехов и семян ... брокколи, а не кексы с отрубями.Зерновые связаны с множеством заболеваний, среди которых болезнь Альцгеймера.Вещества, содержащиеся в зерновых, включая глиадин и лектины, могут увеличивать кишечную проницаемость или синдром повышенной проницаемости кишечника. Дырявый кишечник может вызывать в пищеварительном тракте такие симптомы как вздутие живота, газы и спазмы, а также вызывать или способствовать возникновению многих других симптомов, таких как усталость, кожная сыпь, боль в суставах, аллергия, психологические симптомы, аутизм и прочее.Как ни странно, людям с повышенной кишечной проницаемостью и другими хроническими проблемами пищеварения лучше временно придерживаться диеты с очень низким содержанием клетчатки, пока их проблемы с пищеварением не исчезнут. Это связано с тем, что, если в вашем кишечнике преобладают патогенные микробы, они будут питаться клетчаткой и размножаться, усугубляя ваши проблемы со здоровьем.Поэтому потребление злаков, которые могут вызвать расстройство пищеварения и являются «топливом» для патогенов в кишечнике, - плохая комбинация. С другой стороны, следующие цельные продукты содержат большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки без риска для здоровья, связанного с зерном.Шелуха семян подорожника, семена льна и чиаЯгодыОвощи, такие как брокколи и брюссельская капустаКорнеплоды и клубни, включая лук, сладкий картофель и хикамуМиндальГорохЗеленую фасольЦветную капустуФасольПсиллиум помогает приблизиться к рекомендуемым дневным уровням клетчаткиЕсли вы ищете здоровый способ увеличить потребление клетчатки, органическая цельная шелуха подорожника - действительно простой и экономичный способ сделать это. Ее прием три раза в день может добавить в ваш рацион до 18 граммов пищевых волокон (растворимых и нерастворимых), что довольно близко к рекомендуемому минимуму. В идеале для оптимального здоровья вам нужно получать около 50 граммов на 1000 калорий, поэтому стоит потреблять псиллиум в дополнение к здоровой, богатой овощами диете.Имейте в виду, что подорожник - это сильно опрыскиваемая культура, а это означает, что многие источники заражены пестицидами, гербицидами и удобрениями. По этой причине используйте ТОЛЬКО органическую шелуху псиллиума и убедитесь, что она на 100% чиста. Многие марки пищевых добавок используют синтетические или полусинтетические активные ингредиенты, не содержащие псиллиум, например метилцеллюлозу и поликарбофил кальция. Некоторые марки даже добавляют подсластители и другие добавки, которых лучше избегать.В качестве дополнительного бонуса растворимые волокна, такие как псиллиум, являются пребиотиками, которые помогают питать полезные бактерии. Эти полезные бактерии, в свою очередь, способствуют перевариванию и усвоению пищи и играют важную роль в работе иммунной системы. Итак, если вы не уверены, сколько клетчатки вы потребляете, выделите время, чтобы это выяснить. Используйте приложение для поддержания оптимальной формы или даже Fiber-o-Meter от WebMD, а если у вас не получается, подумайте о добавлении порции или двух органической шелухи псиллиума и начните есть больше цельных овощей.