Видеть не дальше носа: 6 признаков, что у вас повышено внутриглазное давление

Все мы знаем, как измерить артериальное давление, но о внутриглазном слышали далеко не все. Между тем, если давление внутри глаза сильно повысится, можно ослепнуть, причем навсегда. Но почему? Разбираемся.Глаз имеет сложное строение, но для простоты понимания процессов, происходящих при повышении внутриглазного давления, представим его себе как гелеобразную жидкость, которая окружена несколькими оболочками. Снаружи шарик из геля покрыт склерой, под ней тонкая сеточка из сосудов, внутри — цилиарное тело. Если нам нужно рассмотреть что-то близко к глазам или далеко, мышцы в цилиарном теле сокращаются, меняют форму хрусталика — мы отчетливо видим предметы.Но помимо этого цилиарное тело производит внутриглазную жидкость. Она нужна для того, чтобы наши глаза питались, обеспечивался нормальный обмен веществ и поддерживалось определенное давление внутри глаза. Почему же так опасно повышение внутриглазного давления и к какой опасной болезни оно ведет, «Доктору Питеру» рассказал врач-офтальмолог клиники «АБИА» Борис Бондарев.Что и куда давитЕсли объяснить просто, то выделяемая жидкость давит на глаз изнутри, чтобы он постоянно поддерживал определенную форму и размер. Если этой жидкости будет много, она станет плохо оттекать, то поднимется внутриглазное давление.Глаз деформируется, искажается зрение, возникают неприятные ощущения. Особенно страдает зрение вблизи.Факторы рискаНа изменения внутриглазного давления влияют определенные факторы, о которых важно знать.Возраст, так как чем мы старше, тем выше внутриглазное давление и риск его повышения.Эндокринная патология — гормоны.Прием гормональных препаратов.Индивидуальные особенности строения глаза.Наследственность.Давление колеблется, но очень незначительноАналогично артериальному, внутриглазное давление может колебаться, что зависит от общего состояния организма, времени суток и разных факторов. Но все эти колебания не выходят за границы цифр — от 10 до 21 мм рт. ст. (при тонометрическом способе — от 12 до 25). Врачи считают нормой давление, которое ниже 26 мм рт. ст. Если оно достигает цифр в 27-32 мм — это умеренное повышение, все что выше — повод для экстренных мер.Измерить внутриглазное давление (ВГД) дома не получится, для этого нужно посетить офтальмолога. Если доктор определит отклонения в показателях, он может попросить человека посетить клинику еще раз, в другое время суток. У людей с проблемами глаз колебания в течение суток особенно сильные.6 тревожных симптомов повышения внутриглазного давленияЕсли внутриглазное давление повышается, какие-либо жалобы возникают далеко не всегда. На начальных этапах, даже если уже возникают серьезные проблемы, вы можете почти ничего не ощущать. Разве что периодами может возникать быстрое утомление глаз, головная боль неопределенного характера, особенно при работе за компьютером, в плохо освещенных помещениях. Но никаких серьезных расстройств зрения нет. Но коварство внутриглазного давления в том, что его повышение — это признак развития глаукомы. По мере прогрессирования болезни:поля зрения сильно сужаются: краем глаза вы практически ничего не можете разглядеть, для этого нужно поворачивать голову и присматриваться;сильная боль в глазах и частая мигрень;зрение в целом ухудшается;перед глазами возникают радужные круги, мелькают мушки;в сумерках и в темноте вы почти ничего не видите;радужные круги вокруг источников света (особенно после темноты).Глаукома грозит слепотойПостепенно скачки давления становятся все более серьезными, глаукома прогрессирует. На фоне ее острых приступов возможно повышение давления до 60-70 мм рт. ст. На фоне этих цифр могут возникать сильные помутнения в глазах, тошнота, общее недомогание, головокружение и даже рвота. В этих случаях нужна немедленная помощь чтобы сохранить зрение и здоровье в целом.Почему повышается давление внутри глаз?Почему у одних людей внутриглазное давление не повышается, а у других может подскакивать в 3-4 раза выше нормы? Причины кроются в работе нервной системы, строении самого глаза и некоторых эндокринно-обменных влияниях.Мы просто не замечаем того, что наше внутриглазное давление повышается на фоне стресса, умственной активности, переживаний. У женщин повышение возможно в период менопаузы, на фоне глобальных гормональных перестроек. Но зачастую значения ВГД не выходят за пределы нормы и нам не вредят.Патологии зрения, связанные с повышением внутриглазного давления, могут провоцировать следующие факторы:хронические стрессы;патологии сердца и сосудов, при которых возникает стойкое повышение артериального давления;проблемы с почками, при которых жидкость задерживается в тканях;эндокринные проблемы — гипертиреоз, поражения надпочечников.Кроме того, возможны дефекты строения самого глазного яблока, опухоль внутри глаза, которая давит на ткани, воспалительные процессы радужки, цилиарного тела или сосудистой оболочки. Возможно повышение давления после травмы глаза. Если проблему сразу не обнаружить и не устранить, постепенно это может привести к развитию глаукомы. А это уже риск потери зрения из-за атрофии зрительного нерва, гибели клеток сетчатки.