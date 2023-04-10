Врач Андреева назвала продукты, которые негативно влияют на усвоение лекарств
Например, если вы принимаете кортикостероиды для лечения болезни Крона, вам следует воздержаться от употребления грейпфрута.
"Грейпфрут (включая сок) может негативно взаимодействовать с лекарствами от болезни Крона или язвенного колита", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева
Грейпфрут может вызывать проблемы и при других заболеваниях. Если человеку с высоким уровнем холестерина назначают статины, ему лучше избегать грейпфрутов.
Грейпфрут ингибирует фермент, необходимый для метаболизма статинов, что означает, что «лекарство остается в крови и накапливается. Это может увеличить риск побочных эффектов, таких как мышечная боль. Из всех статинов аторвастатин, ловастатин и симвастатин могут наиболее проблематично взаимодействовать с грейпфрутом.
Грейпфрут также может препятствовать эффективной работе блокатора кальциевых каналов (тип лекарства от кровяного давления).
Люди, принимающие бета-блокатор атенолол (тенормин) или ингибитор ренина алискирен (тектурна), должны быть осторожны с некоторыми соками.
"Употребление яблочного или апельсинового сока может снизить уровень лекарства в организме. Что касается тех, кто страдает недостаточной активностью щитовидной железы и принимает левотироксин, грецкие орехи могут сделать лекарство менее эффективным. Грецкие орехи могут повлиять на усвоение человеком левотироксина, поэтому рекомендуется делать перерыв в несколько часов между едой и приемом лекарств".
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