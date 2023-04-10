Врач Иванова рассказала о единственном способе поменять группу крови

Какой-то причины просто так менять свою группу крови нет. Да и зачем, и с этой неплохо живется. Однако для некоторых людей это может стать действительно жизненной необходимостью.Речь о людях, у которых выявляют рак крови. При таком диагнозе требуется пересадка костного мозга — для человека это шанс выжить. Пересадка может потребоваться также при некоторых иммунологических или аутоиммунных заболеваниях.Сам костный мозг на вид красно-коричневая мягкая губчатая ткань, которая содержится внутри большинства костей в нашем организме. От него зависит образование всех видов кровяных клеток, это наша «фабрика крови». И в случае с той же лейкемией трансплантация донорского костного мозга спасет жизнь человеку. И заодно поменяет его группу крови.Как рассказала Наталья Иванова, заведующая лабораторией тканевого типирования НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, трансплантация костного мозга — единственный способ смены группы крови, а все остальные разночтения — это ошибки лаборатории. После пересадки группа крови и резус-фактор реципиента меняется не сразу, а постепенно. Они становятся такими же, как у донора. И не только они. Например, меняется на донорский даже иммунитет, который во многом зависит от клеток крови.Врач клинической лабораторной диагностики, заведующая лабораторией тканевого типирования НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой (клиника ПСПбГМУ им. Павлова)«Гемопоэтические стволовые клетки, которые мы пересаживаем, несут в себе параметр синтеза — так называемый эритроцитарный росток. И он будет вырабатывать эритроциты той группы крови, которая у донора. По сути, группа крови не то чтобы меняется — она переходит вместе с трансплантатом донора», — объясняет Наталья Иванова.Например, до пересадки у пациента была кровь 2 «+», а у донора — 3 «+». После трансплантации и у пациента кровь станет 3 «+».По словам специалиста, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии порядка 60% трансплантаций костного мозга — с разными группами крови у реципиента и донора. При этом самый важный показатель для пересадки — HLA-генотип (человеческий лейкоцитарный антиген) должен у них совпадать практически полностью. Если проще, HLA — это набор генов, отвечающих за тканевую совместимость.Как выглядит трансплантатПо словам врача клинической лабораторной диагностики, трансплантат костного мозга выглядит как пакетик с кровью, только не привычного красного цвета, а более белесого: в нем содержится меньше эритроцитов.Сама же пересадка костного мозга похожа на переливание крови: его с помощью катетера вводят в периферическую вену. Операция занимает около 30-40 минут. Как говорит Наталья Иванова, это самый простой этап трансплантации. Самое сложное — то, что происходит до и после. В частности, поиск совместимого донора в российском или международном регистрах, среди родственников. К слову, даже в одной семье, по статистике, совместимых доноров может быть максимум 25%.Двойная проверкаЧтобы подобрать для пациента совместимого донора, проводится так называемое HLA-типирование — специалисты сравнивают схожесть HLA-антигенов. Этим, собственно, и занимается лаборатория НИИ, которую возглавляет Наталья Иванова.По словам врача, такая процедура проводится дважды — для перестраховки. В институт им. Горбачевой на лечение приезжают жители разных регионов страны, и важно исключить малейшую ошибку на каждом из этапов.«За многие годы работы мы доказали, что двойное типирование обеспечивает безопасность пациентов. Методы многоэтапные, и надо учитывать человеческий фактор. Могут быть накладки при взятии пробы, неправильная маркировка. И такие случаи бывали. Мы проводили оценку количества и причины расхождений между первичным и подтверждающим типированием. Да, цифры не ошеломляют: 21 расхождение на 3500 исследований. Но при неправильно подобранном доноре цена ошибки очень велика. Трансплантат не приживется, а если мы не знаем, что была допущена ошибка, отторжение будем объяснять другими причинами, стимулировать. А этот трансплантат изначально не может начать работать», — объясняет эксперт.Позвоночник ни при чемВокруг донорства костного мозга до сих много домыслов. Как показывали недавние соцопросы, большинство россиян почти ничего не знают о нем, но при этом считают небезопасным для здоровья.Как показало исследование ВЦИОМ в 2019 году, 63% респондентов считали, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора. На самом деле это миф. Как объясняла руководитель донорской службы благотворительного фонда AdVita Ирина Семенова, есть два варианта забора клеток у донора, и каждый выбирает сам, какой ему больше подходит.Первый существовал изначально и применяется до сих пор: стволовые клетки забирают из тазовой кости. В этом случае слева или справа в бедре делается несколько крошечных проколов и забирается необходимое количество так называемой костно-мозговой взвеси. Количество зависит от возраста того, кому потом будут пересаживать клетки.Второй способ аналогичен привычному для доноров цитоферезу — забору тромбоцитов. Только процедура забора гемопоэтических стволовых клеток более длительная: на нее требуется около 4-5 часов вместо 1,5. У донора из вены одной руки берут кровь, прогоняют ее через специальный аппарат — сепаратор, который «отлавливает» нужные клетки, а остальная кровь возвращается в вену другой руки.