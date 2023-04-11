Как цвет мочи помогает определить нездоровье? Простая инструкция

Давно ушли в прошлое те времена, когда врачеватели определяли болезнь по запаху, цвету или вкусу мочи. С развитием медицинской науки на смену органолептическому анализу пришли другие методы диагностики – при помощи лабораторных анализаторов, микроскопов и тест-полосок.Тем не менее и сейчас цвет мочи может рассказать о том, что происходит в организме человека. Цвет мочи меняется не просто ежедневно — ежечасно! Так каким он должен быть, и что может указывать на проблемы? Взглянем на самые распространенные цвета и «радужную» таблицу необычных оттенков.Почему моча может рассказать о здоровье?Моча — это довольно удобный инструмент измерения состояния нашего организма. Поскольку достаточная гидратация поддерживает все значимые системы организма, недостаток жидкости влияет на всё — от работы мозга до эректильной функции. А значит, стоит обращать внимание на цвет своей мочи, чтобы вовремя заметить обезвоживание.Хорошая новость: вам не придется писать в стаканчик, чтобы заметить неладное, достаточно заглянуть в унитаз после того, как вы помочитесь. Не волнуйтесь, если цвет будет немного «разбавленным», он все еще полезен для самодиагностики.100% прозрачностьВажно пить достаточно воды каждый день, но иногда с этим можно переборщить. Если моча полностью прозрачна и не имеет желтого оттенка, то, вероятно, вы пьете больше, чем нужно. Еще одним признаком переизбытка жидкости являются частые походы в туалет «по маленькому». Для взрослого человека нормальным считается диапазон от 4 до 10 мочеиспусканий в сутки.Почему нельзя пить слишком много?Переизбыток жидкости снижает концентрацию электролитов в нашем организме, что — пусть и в очень редких случаях — может привести к водной интоксикации. Впрочем, подавляющему большинству людей такой серьезный избыток воды не грозит, и если вы заметили, что моча стала прозрачной, просто пейте немного меньше, пока цвет не станет желтым.От лимонада к светлому пивуЦвет мочи между лимонадом и светлым пивом считается оптимальным. Это значит, что вы пьете достаточно воды, и ваш организм (скорее всего) чувствует себя хорошо. Самый просто способ сохранять гидратацию — обычная вода, но отличными источниками жидкости могут быть овощи и фрукты. Среди них:помидоры;огурцы;клубника;арбуз;капуста;цукини;салат;бахчевые культуры.От насыщенно янтарного к медномуЕсли цвет мочи приблизился к янтарному или медному, вероятно, пора попить водички. Эти оттенки не означают опасного уровня обезвоживания, но организм уже начинает двигаться в этом направлении.Когда наше тело теряет больше жидкости, чем получает, природные минералы и химические вещества в моче становятся более концентрированными, что придает ей глубокий цвет.От светло-кофейного до тёмно-оранжевогоЕсли моча имеет какой-либо оттенок коричневого или темно-оранжевого, самое время обратить на это внимание, потому что вы, скорее всего, сильно обезвожены. Распространенными причинами этого состояния является рвота, диарея и высокая температура — они заставляют организм быстро терять воду.К счастью, большинство здоровых взрослых людей могут легко восстановить баланс обычной водой, напитками с высоким содержанием электролитов и аптечными регидратационными препаратами. Последние, кстати, очень важны при обезвоживании у детей.Коричневый цвет мочи может быть вызван употреблением некоторых продуктов. Среди них:АлоэБобы ФаваПищевые красителиРевеньКоричневой мочу могут также делать некоторые заболевания, например, следующие:Заболевание почекЗаболевание печениПорфирия — редкое генетическое заболевание кровиКак пить достаточно воды?Берите с собой многоразовую бутылку с водой.Ограничьте потребление кофеина и алкоголя.Пейте много воды перед тренировкой.Ограничьте потребление слишком соленых или слишком сладких продуктов.Добавьте лимон в воду, чтобы сделать ее более приятной для питья.Почему моча может быть всех цветов радуги?Обычно наша моча желтая, поэтому если мы видим какой-то другой цвет, можем ненадолго впасть в панику. Прежде, чем вы по-настоящему испугаетесь, вспомните, что вы съели, и какие лекарства принимаете.Винный, красно-розовый цвет мочиПричина, связанная с лекарствамипрепараты сенныхлорпромазинтиоридазинПричина, связанная с пищейежевикасвекларевеньПричина, связанная со здоровьеминфекция предстательной железы, мочевого пузыря или почекопухоли или внутренние поврежденияАпельсиновый, медный цвет мочиПричина, связанная с лекарствамирифампицинварфаринфеназопиридинПричина, связанная с пищейморковьморковный сокПричина, связанная со здоровьемобезвоживаниепроблемы с печенью или желчным протокомОт синего к зелёному и все оттенки между нимиПричина, связанная с лекарствамиамитриптилининдометацинциметидинпрометазинметиленовый синийпропофолПричина, связанная с пищейспаржапищевые красителиПричина, связанная со здоровьеминфекция мочевыводящих путей (ИМП), вызванная бактерией Pseudomonas aeruginosa«синдром синих подгузников»использование некоторых красителях в медицинских обследованияхОт лавандового до индигоПричина, связанная с лекарствамиПричина, связанная с пищейпищевые красителиПричина, связанная со здоровьемИМП, вызванная бактерией P. aeruginosaболезнь Хартнупавысокощелочная мочаОт мутного до непрозрачногоПричина, связанная с лекарствамиПричина, связанная с пищейанчоусысельдькрасное мясочрезмерное количество молокаПричина, связанная со здоровьемобезвоживаниеинфекция, передающаяся половым путем ИМПкамни в почкахвагинитпростатитКогда нужно обратиться к врачу?Если цвет вашей мочи не объясняется питанием или лекарствами, и вы начинаете беспокоиться, лучше не откладывать поход к врачу. Однако, важно помнить: если моча очень темная или оранжевая, то обращаться за помощью нужно сразу, так как это может быть симптомом нарушений в работе печени.Иные сопутствующие симптомы, требующие визита к урологу или терапевтурезкий или рыбный запахболь в животеголовокружение или спутанность сознаниявысокая температура и лихорадкаКомплекс симптомов часто является признаком глубоких и сложных процессов, происходящих в организме, поэтому будьте особенно внимательны к себе и своим ощущениям.Так сколько воды нужно пить?Общая рекомендация — 9 стаканов для женщин и 13 для мужчин. Но имейте в виду, это очень усредненные цифры. Возраст, беременность, кормление грудью, жаркая погода, уровень физической активности и т.д. — все эти факторы влияют на количество воды, которую вам стоить выпивать каждый день.Я пью только тогда, когда испытываю жажду. Есть ли у меня риск обезвоживания?К сожалению, жажда может быть обманчивой, поэтому легко пропустить момент дегидратации организма. Пусть рядом с вами всегда будет бутылка с водой, а в телефоне — напоминания о том, что пора попить. Если вы находитесь в жарком сухом помещении, кормите грудью или тренируетесь, не стоит дожидаться чувства жажды, выпейте воды раньше.