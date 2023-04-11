Как цвет мочи помогает определить нездоровье? Простая инструкция
Тем не менее и сейчас цвет мочи может рассказать о том, что происходит в организме человека. Цвет мочи меняется не просто ежедневно — ежечасно! Так каким он должен быть, и что может указывать на проблемы? Взглянем на самые распространенные цвета и «радужную» таблицу необычных оттенков.
Почему моча может рассказать о здоровье?
Моча — это довольно удобный инструмент измерения состояния нашего организма. Поскольку достаточная гидратация поддерживает все значимые системы организма, недостаток жидкости влияет на всё — от работы мозга до эректильной функции. А значит, стоит обращать внимание на цвет своей мочи, чтобы вовремя заметить обезвоживание.
Хорошая новость: вам не придется писать в стаканчик, чтобы заметить неладное, достаточно заглянуть в унитаз после того, как вы помочитесь. Не волнуйтесь, если цвет будет немного «разбавленным», он все еще полезен для самодиагностики.
100% прозрачность
Важно пить достаточно воды каждый день, но иногда с этим можно переборщить. Если моча полностью прозрачна и не имеет желтого оттенка, то, вероятно, вы пьете больше, чем нужно. Еще одним признаком переизбытка жидкости являются частые походы в туалет «по маленькому». Для взрослого человека нормальным считается диапазон от 4 до 10 мочеиспусканий в сутки.
Почему нельзя пить слишком много?
Переизбыток жидкости снижает концентрацию электролитов в нашем организме, что — пусть и в очень редких случаях — может привести к водной интоксикации. Впрочем, подавляющему большинству людей такой серьезный избыток воды не грозит, и если вы заметили, что моча стала прозрачной, просто пейте немного меньше, пока цвет не станет желтым.
От лимонада к светлому пиву
Цвет мочи между лимонадом и светлым пивом считается оптимальным. Это значит, что вы пьете достаточно воды, и ваш организм (скорее всего) чувствует себя хорошо. Самый просто способ сохранять гидратацию — обычная вода, но отличными источниками жидкости могут быть овощи и фрукты. Среди них:
помидоры;
огурцы;
клубника;
арбуз;
капуста;
цукини;
салат;
бахчевые культуры.
От насыщенно янтарного к медному
Если цвет мочи приблизился к янтарному или медному, вероятно, пора попить водички. Эти оттенки не означают опасного уровня обезвоживания, но организм уже начинает двигаться в этом направлении.
Когда наше тело теряет больше жидкости, чем получает, природные минералы и химические вещества в моче становятся более концентрированными, что придает ей глубокий цвет.
От светло-кофейного до тёмно-оранжевого
Если моча имеет какой-либо оттенок коричневого или темно-оранжевого, самое время обратить на это внимание, потому что вы, скорее всего, сильно обезвожены. Распространенными причинами этого состояния является рвота, диарея и высокая температура — они заставляют организм быстро терять воду.
К счастью, большинство здоровых взрослых людей могут легко восстановить баланс обычной водой, напитками с высоким содержанием электролитов и аптечными регидратационными препаратами. Последние, кстати, очень важны при обезвоживании у детей.
Коричневый цвет мочи может быть вызван употреблением некоторых продуктов. Среди них:
Алоэ
Бобы Фава
Пищевые красители
Ревень
Коричневой мочу могут также делать некоторые заболевания, например, следующие:
Заболевание почек
Заболевание печени
Порфирия — редкое генетическое заболевание крови
Как пить достаточно воды?
Берите с собой многоразовую бутылку с водой.
Ограничьте потребление кофеина и алкоголя.
Пейте много воды перед тренировкой.
Ограничьте потребление слишком соленых или слишком сладких продуктов.
Добавьте лимон в воду, чтобы сделать ее более приятной для питья.
Почему моча может быть всех цветов радуги?
Обычно наша моча желтая, поэтому если мы видим какой-то другой цвет, можем ненадолго впасть в панику. Прежде, чем вы по-настоящему испугаетесь, вспомните, что вы съели, и какие лекарства принимаете.
Винный, красно-розовый цвет мочи
Причина, связанная с лекарствами
препараты сенны
хлорпромазин
тиоридазин
Причина, связанная с пищей
ежевика
свекла
ревень
Причина, связанная со здоровьем
инфекция предстательной железы, мочевого пузыря или почек
опухоли или внутренние повреждения
Апельсиновый, медный цвет мочи
Причина, связанная с лекарствами
рифампицин
варфарин
феназопиридин
Причина, связанная с пищей
морковь
морковный сок
Причина, связанная со здоровьем
обезвоживание
проблемы с печенью или желчным протоком
От синего к зелёному и все оттенки между ними
Причина, связанная с лекарствами
амитриптилин
индометацин
циметидин
прометазин
метиленовый синий
пропофол
Причина, связанная с пищей
спаржа
пищевые красители
Причина, связанная со здоровьем
инфекция мочевыводящих путей (ИМП), вызванная бактерией Pseudomonas aeruginosa
«синдром синих подгузников»
использование некоторых красителях в медицинских обследованиях
От лавандового до индиго
Причина, связанная с лекарствами
Причина, связанная с пищей
пищевые красители
Причина, связанная со здоровьем
ИМП, вызванная бактерией P. aeruginosa
болезнь Хартнупа
высокощелочная моча
От мутного до непрозрачного
Причина, связанная с лекарствами
Причина, связанная с пищей
анчоусы
сельдь
красное мясо
чрезмерное количество молока
Причина, связанная со здоровьем
обезвоживание
инфекция, передающаяся половым путем ИМП
камни в почках
вагинит
простатит
Когда нужно обратиться к врачу?
Если цвет вашей мочи не объясняется питанием или лекарствами, и вы начинаете беспокоиться, лучше не откладывать поход к врачу. Однако, важно помнить: если моча очень темная или оранжевая, то обращаться за помощью нужно сразу, так как это может быть симптомом нарушений в работе печени.
Иные сопутствующие симптомы, требующие визита к урологу или терапевту
резкий или рыбный запах
боль в животе
головокружение или спутанность сознания
высокая температура и лихорадка
Комплекс симптомов часто является признаком глубоких и сложных процессов, происходящих в организме, поэтому будьте особенно внимательны к себе и своим ощущениям.
Так сколько воды нужно пить?
Общая рекомендация — 9 стаканов для женщин и 13 для мужчин. Но имейте в виду, это очень усредненные цифры. Возраст, беременность, кормление грудью, жаркая погода, уровень физической активности и т.д. — все эти факторы влияют на количество воды, которую вам стоить выпивать каждый день.
Я пью только тогда, когда испытываю жажду. Есть ли у меня риск обезвоживания?
К сожалению, жажда может быть обманчивой, поэтому легко пропустить момент дегидратации организма. Пусть рядом с вами всегда будет бутылка с водой, а в телефоне — напоминания о том, что пора попить. Если вы находитесь в жарком сухом помещении, кормите грудью или тренируетесь, не стоит дожидаться чувства жажды, выпейте воды раньше.
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