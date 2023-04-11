7 научно обоснованных причин есть бананы каждый день
Какие полезные вещества содержатся в бананах
Съев один крупный банан (примерно 200 г), вы получите:
витамин В6 — 41% от необходимой дневной нормы;
витамин С — 33%;
марганец — 30%;
калий — 23%;
магний — 15%;
фолат (витамин В9, его синтетической формой является фолиевая кислота) — 11%;
рибофлавин (витамин В2) — 10%.
Помимо этого в банане есть другие витамины группы В, витамины А, Е и К, а также медь, фосфор, цинк, железо.
Каковы полезные свойства бананов
Вот что делает фрукт в организме.
1. Поддерживает здоровый уровень сахара в крови
Основу банана составляют углеводы, в том числе клетчатка. Один из её типов — пектин — придаёт мякоти губчатую форму. Другой, крахмал, отвечает за плотную консистенцию. По мере созревания банана крахмал распадается до моносахаридов и дисахаридов, поэтому фрукты становятся более мягкими и сладкими.
И пектин, и крахмал (которого особенно много в недозревших бананах) снижают уровень сахара в крови после еды, не допуская его резких изменений. А значит, такое угощение служит своеобразной профилактикой гипергликемии.
2. Помогает дольше сохранять сытость
Всё те же пектин и крахмал замедляют опорожнение желудка. Пища переваривается более качественно и размеренно, а человек дольше чувствует себя сытым.
3. Улучшает здоровье пищеварительной системы
Крахмал не переваривается в верхних отделах пищеварительной системы и достигает толстой кишки. Здесь он становится пищей для полезных бактерий, то есть улучшает состояние микрофлоры кишечника.
А пектин, в свою очередь, может защитить от рака толстой кишки. По крайней мере, это подтверждают несколько исследований в пробирке.
4. Возможно, помогает сбросить вес
На сегодня не существует исследований, которые однозначно сообщали бы: если есть по банану каждый день, можно похудеть. Но косвенные данные оптимистичны. Так, известно, что регулярное употребление фруктов и овощей, которые содержат много клетчатки, связано со снижением веса.
Есть и другие факторы. Например, в банане средних размеров всего около 105 ккал. Это примерно столько же, сколько в стакане кефира 2,5% жирности. При этом банан очень сытный: съев его, вы сможете дольше обойтись без вредных и калорийных перекусов.
5. Укрепляет сердце
Калий — минерал, который крайне необходим для нормальной работы сердца. Известно, что богатая калием диета нормализует кровяное давление и снижает риск инсульта. Но часто люди не получают это вещество в достаточном количестве.
Ежедневное употребление бананов — способ избежать дефицита калия
Кроме того, в бананах содержится много магния, который тоже играет важную роль в нормальной работе сердечно?сосудистой системы.
6. Снижает риск заболеваний почек
В одном 13?летнем исследовании учёные установили: женщины, употреблявшие бананы 2–3 раза в неделю, имели заболевания почек на 33% реже, чем те, кто эти фрукты почти не ел.
Другое исследование выяснило, что употребление бананов 4–6 раз в неделю снижает риск заболеваний почек на 50%.
7. Помогает сохранить молодость и здоровье мозга
Бананы содержат несколько типов веществ?антиоксидантов, в том числе дофамин и катехины. Эти соединения борются со свободными радикалами, которые повреждают молекулы органов и тканей.
Современная медицина полагает, что именно свободные радикалы (точнее, вызываемый ими окислительный стресс) часто становятся причиной раннего старения и столь опасных заболеваний, как рак, деменция и другие дисфункции мозга, сердечно?сосудистые и аутоиммунные нарушения.
Когда вы едите банан, вы снижаете ущерб, который наносит вашему телу окислительный стресс.
Как и кому бананы могут навредить
Чаще всего бананы абсолютно безопасны. Исключение — люди, которые имеют аллергию на этот фрукт. Любопытно, что она часто бывает перекрёстной: нездоровая реакция на банан наблюдается у тех, кто страдает от аллергии на латекс.
В крайне редких случаях бананы могут вызвать:
вздутие живота;
мягкий стул;
тошноту и рвоту.
Чтобы избежать этих побочных эффектов, достаточно не объедаться бананами. Одного?двух фруктов в день хватает, чтобы получить только пользу и ни малейшего вреда.
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