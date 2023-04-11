7 научно обоснованных причин есть бананы каждый день

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Банан не только вкусное, но и полезное лакомство для детей и взрослых. В его мякоти содержится множество полезных микроэлементов, которые благотворно влияют на организм. Бананы – прекрасный помощник в борьбе со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением. Биогенные амины – серотонин, тирамин и допамин – влияют на центральную нервную систему. Они помогают успокоиться после нервного дня или срываКакие полезные вещества содержатся в бананахСъев один крупный банан (примерно 200 г), вы получите:витамин В6 — 41% от необходимой дневной нормы;витамин С — 33%;марганец — 30%;калий — 23%;магний — 15%;фолат (витамин В9, его синтетической формой является фолиевая кислота) — 11%;рибофлавин (витамин В2) — 10%.Помимо этого в банане есть другие витамины группы В, витамины А, Е и К, а также медь, фосфор, цинк, железо.Каковы полезные свойства банановВот что делает фрукт в организме.1. Поддерживает здоровый уровень сахара в кровиОснову банана составляют углеводы, в том числе клетчатка. Один из её типов — пектин — придаёт мякоти губчатую форму. Другой, крахмал, отвечает за плотную консистенцию. По мере созревания банана крахмал распадается до моносахаридов и дисахаридов, поэтому фрукты становятся более мягкими и сладкими.И пектин, и крахмал (которого особенно много в недозревших бананах) снижают уровень сахара в крови после еды, не допуская его резких изменений. А значит, такое угощение служит своеобразной профилактикой гипергликемии.2. Помогает дольше сохранять сытостьВсё те же пектин и крахмал замедляют опорожнение желудка. Пища переваривается более качественно и размеренно, а человек дольше чувствует себя сытым.3. Улучшает здоровье пищеварительной системыКрахмал не переваривается в верхних отделах пищеварительной системы и достигает толстой кишки. Здесь он становится пищей для полезных бактерий, то есть улучшает состояние микрофлоры кишечника.А пектин, в свою очередь, может защитить от рака толстой кишки. По крайней мере, это подтверждают несколько исследований в пробирке.4. Возможно, помогает сбросить весНа сегодня не существует исследований, которые однозначно сообщали бы: если есть по банану каждый день, можно похудеть. Но косвенные данные оптимистичны. Так, известно, что регулярное употребление фруктов и овощей, которые содержат много клетчатки, связано со снижением веса.Есть и другие факторы. Например, в банане средних размеров всего около 105 ккал. Это примерно столько же, сколько в стакане кефира 2,5% жирности. При этом банан очень сытный: съев его, вы сможете дольше обойтись без вредных и калорийных перекусов.5. Укрепляет сердцеКалий — минерал, который крайне необходим для нормальной работы сердца. Известно, что богатая калием диета нормализует кровяное давление и снижает риск инсульта. Но часто люди не получают это вещество в достаточном количестве.Ежедневное употребление бананов — способ избежать дефицита калияКроме того, в бананах содержится много магния, который тоже играет важную роль в нормальной работе сердечно?сосудистой системы.6. Снижает риск заболеваний почекВ одном 13?летнем исследовании учёные установили: женщины, употреблявшие бананы 2–3 раза в неделю, имели заболевания почек на 33% реже, чем те, кто эти фрукты почти не ел.Другое исследование выяснило, что употребление бананов 4–6 раз в неделю снижает риск заболеваний почек на 50%.7. Помогает сохранить молодость и здоровье мозгаБананы содержат несколько типов веществ?антиоксидантов, в том числе дофамин и катехины. Эти соединения борются со свободными радикалами, которые повреждают молекулы органов и тканей.Современная медицина полагает, что именно свободные радикалы (точнее, вызываемый ими окислительный стресс) часто становятся причиной раннего старения и столь опасных заболеваний, как рак, деменция и другие дисфункции мозга, сердечно?сосудистые и аутоиммунные нарушения.Когда вы едите банан, вы снижаете ущерб, который наносит вашему телу окислительный стресс.Как и кому бананы могут навредитьЧаще всего бананы абсолютно безопасны. Исключение — люди, которые имеют аллергию на этот фрукт. Любопытно, что она часто бывает перекрёстной: нездоровая реакция на банан наблюдается у тех, кто страдает от аллергии на латекс.В крайне редких случаях бананы могут вызвать:вздутие живота;мягкий стул;тошноту и рвоту.Чтобы избежать этих побочных эффектов, достаточно не объедаться бананами. Одного?двух фруктов в день хватает, чтобы получить только пользу и ни малейшего вреда.