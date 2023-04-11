Как проверить свежесть яиц, надо ли выбирать чистые и еще 3 важных вопроса в канун Пасхи

Самый главный продукт на столе верующих в Пасху — это яйца. В канун праздника этот товар буквально сметают с прилавков. «Доктор Питер» отвечает на самые актуальные вопросы: можно ли покупать грязные яйца, как проверить их свежесть и где хранить, если закупились впрок.Пасха у православных в 2023 году отмечается 16 апреля. По традиции к празднику красят яйца, причем сильно заранее, за три дня до Светлого воскресенья, в Чистый четверг.Если вы придерживаетесь пасхальных традиций и собираетесь закупаться яйцами в магазине впрок, стоит узнать, как оценить степень их свежести. Сделать это можно дома или даже прямо в магазине.Как проверить свежесть яицВозьмите яйцо и встряхните его. Услышите всплеск — яйцо уже не первой свежести. Это значит, что внутри яйца, возможно, уже есть воздух, а это говорит о том, что хранится продукт довольно долго.Положите сырое яйцо в кружку с холодной водой. Если всплыло к поверхности — оно плохого качества. Свежее останется лежать в горизонтальном положении или немного поднимется в воде, балансируя под небольшим углом.Разбейте яйцо. У свежего желток будет выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. У старого яйца желток будет плоским, а белок растечется.Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины, сооснователь Академии врачей UniProfСтремлюсь научить людей болеть минимальнo, научить, как оставаться здоровыми.Надо ли смотреть на красоту яиц в магазине«У всех яиц есть шанс быть зараженными вредными бактериями, такими как сальмонелла, которые могут вызвать пищевое отравление и привести к серьезным проблемам со здоровьем, — говорит врач Ирина Юзуп. — Несмотря на то что мы обрабатываем яйца перед употреблением, грязная скорлупа пачкает руки при готовке, столовые приборы (например, нож, которым мы разбиваем яйцо). А если мы это яйцо моем, капли воды, которые разлетаются на поверхности, также могут стать распространителями бактерий».Поэтому не поленитесь, потратьте время и выберите в магазине упаковку с максимально чистыми яйцами.«На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета», — дают рекомендации эксперты Роспотребнадзора.Надо ли мыть яйцаЕсли вы закупили много яиц и планируете хранить их в течение долгого времени, лучше их не мыть — так вы удалите со скорлупы защитный природный слой. Хранить яйца надо в закрытой упаковке.А вот руки помыть не забудьте, если трогали ими яйца со следами перьев, пуха, помета.Также обязательно нужно мыть грязные яйца теплой водой с мылом непосредственно перед приготовлением.Если на скорлупе есть трещины, яйца нужно приготовить как можно скорее (лучше всего — сварить вкрутую).Где и как хранить яйцаЯйца лучше всего хранить в холодильнике. Обращайте внимание на дату расфасовки на упаковке яиц, от нее и надо вести счет.Лучше не держать яйца в дверце холодильника. Для сохранения их свежести нужен постоянный холод. Поэтому выбирайте для хранения яиц нижние полки. И обязательно используйте специальные пластиковые контейнеры.диетические — до 7 суток;столовые — от 8 до 25 дней;мытые — не более 12 дней.Какие яйца полезнее — белые или коричневыеНа Пасху принято покупать белые яйца, они даже повышаются в цене в канун праздника по сравнению с коричневыми.Но вкусовые качества яиц совершенно не зависят от цвета. Просто курицы с белым и коричневым оперением несут яйца соответствующей расцветки. Кроме эстетики, никакой разницы в них нет вообще, отмечают эксперты Елецкой городской больницы.