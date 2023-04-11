Лучше любой диеты: 7 принципов питания, которые помогут похудеть раз и навсегда

Любые ограничения — это лишь временная потеря веса, как только диета заканчивается, все возвращается на круги своя. Разбираемся, какой еще может быть вред от «100% методик похудения» и что на самом деле поможет избавиться от лишнего веса.Чтобы человек чувствовал себя хорошо, не страдал от осложнений различных заболеваний, был бодр и весел, ему надо правильно питаться. Когда в организм поступает ежедневная норма белков, жиров и углеводов, то ему в разы легче функционировать на все 100%. От правильного питания зависят и красота кожа, и качество волос, и цифры на весах.Если вы начнете соблюдать несколько простых принципов, то они со временем обязательно войдут в привычку — ведь это не изнурительные диеты, организм не будет страдать от суровых ограничений. Результат точно приятно удивит: самочувствие улучшится, кожа станет ровнее, а вес уйдет раз и навсегда.Правила, которые помогут похудеть раз и навсегда:Контролируйте баланс калорий и объем съеденного. В среднем суточная потребность составляет 1600-2500 ккал, все зависит от роста, физический активности, пола. Не имеет значения, чем переедать — капустой, кефиром или шоколадными конфетами — главное есть не больше, чем сможете потратить. В первые недели в этом могут помочь онлайн-калькуляторы, которые подскажут, сколько калорий в том или ином продукте.Питайтесь регулярно. Не надо мучиться от голода, если хочется есть. Это заставляет организм испыывать стресс и копить жир. Ешьте не реже трех раз в день. Оптимальный режим питания — 3-5 приемов пищи в день и 2 полезных перекуса.Не забывайте про овощи и фрукты. Они должны быть в рационе каждый день, либо как перекус, либо в основном блюде. Старайтесь есть не меньше 400 граммов овощей и фруктов в сутки.Ограничьте соль и сахар. В день желательно употреблять не более 50 граммов сахара и 5 граммов соли. И да, не надо отказываться насовсем, чтобы похудеть — достаточно просто ограничить.По возможности исключите из своего ежедневного рациона сладкую газировку и энергетические напитки, жареное, жирное, алкоголь и фастфуд.Старайтесь чаще варить или готовить на пару. Например, картошку можно раз пожарить, а вот другой раз — просто отварить.Пользуйтесь методом тарелки: 1/4 — это белок, еще 1/4 — цельнозерновые и бобовые, а все оставшееся — фрукты и овощи.Почему диеты — это история только про вредМало кто знает про следующие правила: если цель наладить пищеварение, улучшить обмен веществ, восстановить здоровье, то диетическое питание пойдет на пользу, говорит врач-диетолог петербургского Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова.Если же цель диеты — резкое снижение массы тела, то она, наоборот, наносит вред организму. Запрет на употребление некоторых продуктов, неизбежно приведет к нарушению обмена веществ, ухудшению здоровья, памяти, снижению иммунитета.Так, например, популярная кетодиета подразумевает полное исключение поступления в организм углеводов. В этом случае начинается расщепление жира с образованием большого количества кетоновых тел, которых может стать слишком много. Тогда полезный для похудения кетоз превращается в патологический кетоацидоз. При кетоацидозе происходит сдвиг кислотно-щелочного баланса в кислую сторону, и если процесс вовремя не остановить, это может привести к смерти. И даже если до такого не доводить, сброшенный вес вернется, как только вы вернетесь к обычному меню.Во время интервального голодания клетки жира должны перерабатывать сами себя. Это не совсем диета, а целая схема питания, при которой человек может есть только в определенный временной интервал, а все остальное время голодает: 14/10, 16/8, 20/4 или 12/12 (первое число — количество «голодных» часов). Но на самом деле происходит снижение запасов гликогена в печени, а человек рискует переедать в часы, когда можно поесть — никакого снижения веса тогда не произойдет.Еще одна популярная диета — полный детокс. Ее так любят голливудские звезды, ведь вы худеете, а организм очищается от токсинов. Нельзя есть рафинированные, содержащие жиры и синтетические составляющие продукты, подвергшиеся сильной тепловой обработке. В день нужно потреблять не более 1300 килокалорий и пить очищающий коктейль.Коктейльное питание полноценным не назовешь, и проблемы с желудочно-кишечным трактом это меньшее, что можно получить в нагрузку к сброшенным килограммам.Диеты по группам крови популярны уже не первый год. Мол, следуя определенной схеме питания, можно сбросить вес. На самом деле здесь придется надеяться лишь на удачу, ведь научно-доказательной базы для такой методики похудения нет.И, конечно же, стоит упомянуть про монодиеты. В этом случае нужно есть только арбузы, грейпфруты, гречку, яблоки или пить кефир. Они обещают всего за 4–7 дней избавление от 5 до 10 килограммов. И при этом считаются самыми вредными и нефизиологичными из всех диет.Каждая отдельная монодиета вредна по-своему:творожная перегружает организм белком — это вредно для работы почек, печени, особенно, если они не совсем здоровы;арбузная диета вредна тем, кто страдает почечной патологией, больные почки попросту не способны справиться с мочегонным эффектом арбуза;шоколадная диета сильно возбуждает нервную систему, у многих при этом кружится или болит голова, повышается артериальное давление, наступает легкое состояние эйфории;при морковной монодиете возможно повреждение печени, так называемый диетический гепатит с выраженной желтухой;во время рисовой диеты возможны выраженные запоры, выпадение геморроя и другие неприятности, связанные с закрепляющим действием риса;ну а что касается знаменитой кефирной диеты, то она, на самом деле, вредна меньше всех, если только у человека не повышена кислотность желудочного сока.Помните: любая диета — это неестественно для нашего организма. Она вызывает стресс и дисбаланс полезных веществ, поэтому назначать ее может только врач. Старайтесь приучить себя к правильным пищевым привычкам, тогда о диетах даже и думать не придется.