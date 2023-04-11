Врач Андреева назвала 4 натуральных средства для борьбы с весенней аллергией

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Сенная лихорадка является распространенным аллергическим заболеванием, которым, как считается, страдает каждый пятый человек.Зимние месяцы приносят с собой ряд инфекционных заболеваний, таких как простуда, грипп и Covid. Но когда мы вступаем в весну, есть и другие условия, которые могут повлиять на наше здоровье. Это включает сенную лихорадку, которая является аллергической реакцией на пыльцу.«Сенная лихорадка вызывается аллергической реакцией на пыльцу, порошкообразное вещество, вызываемое семенами растений, когда оно вступает в контакт с вашим ртом, носом, глазами и горлом. Симптомы сенной лихорадки могут включать чихание, насморк и заложенность носа, кашель, боль в горле, слезотечение, крапивницу, частые головные боли и чрезмерную усталость. Конечно, людям, страдающим сенной лихорадкой, может быть трудно жить с этим в пик сезона. К сожалению, в настоящее время нет лекарства от сенной лихорадки, но следующие советы могут помочь справиться с симптомами, чтобы они не начали влиять на вашу повседневную жизнь», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Местный медДля страдающих сенной лихорадкой употребление меда местного производства может стать желанным средством против симптомов сопли.Прием пыльцевых аллергенов внутрь может уменьшить аллергические реакции за счет формирования иммунной толерантности, по крайней мере, в случае аллергии на пыльцу трав.ВазелинКратковременное средство от пыльцы, нанесение вазелина на наружную поверхность ноздрей — это быстрый и простой способ облегчить симптомы сенной лихорадки.Эти продукты действуют как блокаторы пыльцы, которые могут улавливать и удерживать споры до того, как они попадут в носовой проход.Ромашковый чай"Обычно позиционируемый как расслабляющий напиток перед сном, ромашковый чай также служит для облегчения симптомов сенной лихорадки".Солевой растворСолевой раствор — это, по сути, соленая вода, и полоскание носа этой жидкостью может очистить ваши носовые проходы от слизи, облегчая дыхание, поскольку ваш нос не будет заложен.На рынке представлен ряд средств для полоскания носа, среди которых есть раствор и сжимаемая бутылочка для введения в ноздрю.