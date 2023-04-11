Кому категорически нельзя бегать

Категорически нельзя бегать людям, которые страдают хроническим заболеванием органов дыхания. Об этом рассказал спортивный тренер Александр Молчанов.По его словам, отказаться от этого вида спорта лучше и тем, у кого имеются травмы шеи, заболевания сосудов и сердца, болезни печени, при которых нередко развиваются болевые приступы. Также лучше не бегать людям с проблемами с желудочно-кишечной системой в период острых стадий.С приходом тепла многие люди задумываются о том, чтобы начать бегать, так как этот вид активности укрепляет мышцы, оздоравливает организм, а также, если соблюдать важные правила, помогает похудеть.