Кому категорически нельзя бегать
По его словам, отказаться от этого вида спорта лучше и тем, у кого имеются травмы шеи, заболевания сосудов и сердца, болезни печени, при которых нередко развиваются болевые приступы. Также лучше не бегать людям с проблемами с желудочно-кишечной системой в период острых стадий.
С приходом тепла многие люди задумываются о том, чтобы начать бегать, так как этот вид активности укрепляет мышцы, оздоравливает организм, а также, если соблюдать важные правила, помогает похудеть.
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