Кому нужно есть куличи с особой осторожностью: диетолог Мезенцева

Врач-диетолог Галина Мезенцева: пасхальные куличи обладают высокой калорийностью, есть их нужно строго умеренно.В составе пасхальных куличей содержится много быстро усваиваемых углеводов (белая мука, сахар), а также присутствуют жиры – все это делает выпечку высококалорийной. По словам диетолога Мезенцевой, учитывая данные особенности праздничного лакомства, употреблять его нужно только в ограниченных дозах – не более 150 граммов за день.«Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты». – объяснила специалист.В беседе Галина Мезенцева уточнила, кому нужно есть куличи с особой осторожностью.Людям, у которых имеется сахарный диабет.Людям с инсулинорезистентностью.Тем, кто подвержен ожирению.Людям с повышенным холестерином.Людям с хроническими патологиями ЖКТ.Диетолог считает, что предпочтительным вариантом угощения является творожная пасха, которая отличается от сдобной выпечки более существенным содержанием белка, меньшим количеством углеводов. Впрочем, даже ее врач советует есть в количестве, не превышающем 150 граммов в день.