Камни в почках: как не упустить ранние признаки формирования
Многие из нас даже никогда не задумывались о той жизненно важной роли, которую играют почки в поддержании нашего здоровья. Основная их функция – профильтровывать нашу кровь и выводить шлаки с мочой. Но иногда на преграде их слаженной работе стают камни. Они также принимают участие в поддержании водного и электролитного баланса. Очищая и удаляя лишнюю жидкость из организма, почки не дают ей накапливаться в мягких тканях.
Камни в почках: основные симптомы
Так как же в таком случае в почках образуются камни? Камни в почках образуются тогда, когда моча содержит в большом количестве кальций, соли щавелевой кислоты и мочевую кислоту. Моча не способна растворять эти опасные примеси.
Кроме того, в моче может не хватать веществ, которые препятствуют кристаллизации этих примесей и образованию камней.
Размеры камней в почках самые разные: с кристаллик сахара и до значительных размеров, как теннисный шарик и даже больше
Камни в почках могут никак не проявлять себя, а могут вызывать мучительную боль. Знание основных признаков, указывающих на камни в почках, помогает выявить их и начать лечение на ранних стадиях почечно-каменной болезни.
Основные симптомы:
Сильная боль в пояснице или боку
Озноб, лихорадка
Учащенное мочеиспускание
Боль при мочеиспускании
Мутная моча с резким запахом
Кровь в моче
Невозможность сидеть спокойно
Тошнота
Если у вас присутствуют перечисленные симптомы, необходимо обратиться к врачу, так как вы скорей всего нуждаетесь в специальном лечении.
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