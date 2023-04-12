Продуты, которые нельзя есть перед тренировкой

Перед тренировкой необходимо исключить жирные и тяжелые продукты, так как они вызывают ощущение тяжести и изжогу, советуют диетологи. О том, что еще нельзя есть перед занятиями спортом, читайте в нашем материале.«Продукты с высоким уровнем сахара также не стоит есть перед тренировкой, так как он быстро усваивается организмом и вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, который впоследствии может резко снизится. Продукты, богатые клетчаткой, приводят к ощущению тяжести. Естественно, алкоголь тоже не стоит употреблять, так как он вызывает дезориентацию. Кофе и энергетики перед тренировкой лучше не пить, они повышают частоту сердечных сокращений и артериального давления, что опасно для здоровья», – рассказала MIR24.TV диетолог Татьяна Елисеева.От острой пищи перед занятиями спортом тоже стоит отказаться, советует нутрициолог Анастасия Нехорошкова.«Перец вызывает изжогу и расстройство желудка во время тренировки. Газированные напитки также вызывают вздутие живота и дискомфорта. Лучше всего перед занятиями съесть овсянку, бурый рис или киноа, которые являются хорошим источником углеводов. А постный блок может помочь нарастить и восстановить мышцы. Не забывайте пить воду во время и после тренировок», – отмечает нутрициолог.Большое количество белка, например, мясо и рыба замедляют пищеварение и могут вызывать дискомфорт, добавляет вице-президент Общества Спортивной диетологии и нутрициологии Борис Цацулин.«Бобы и капуста могут вызвать газообразование и вздутие. Перед тренировкой за 45-60 минут лучше съесть легкую закуску, чтобы предотвратить чувство сытости и тяжести», – заключил он.