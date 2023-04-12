Тренер по омоложению Трескова перечислила «простые действия» для замедления старения

Эксперт по естественному омоложению Надежда Трескова: отказ от вредных привычек помогает «остановить» возраст.Трескова рассказала в интервью, какие «простые действия» способствуют замедлению старения.«Скорость старения организма зависит не только от генетических особенностей, но и от внешних факторов, которые на первый взгляд могут показаться несущественными», - заявила тренер по омоложению в беседе с «ОСН».По словам специалиста, старение организма ускоряется, если человек подвержен вредным привычкам – много курит, злоупотребляет алкоголем, не следит за питанием, малоподвижен. Одним из простых способов воспрепятствовать старению является отказ от них, соблюдение здорового образа жизни. В частности, очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме, быть стройным и подтянутым.«Ожирение грозит проблемами с сердцем, гормонами и нестабильным уровнем сахара в крови», - сказала Трескова.Также, добавила эксперт, для замедления старения важно поддерживать психическое, эмоциональное равновесие, помогать своему организму восстанавливаться. Специалист перечислила меры, которые способствуют этому.Общаться с людьми, вызывающими позитивные эмоции.Достаточно спать, отдыхать.Быть физически активным, подвижным.